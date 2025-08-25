Primeira edição do Orla Livre Penedo Criativa é sucesso de público e inovação

Uma nova opção de lazer aberto ao público em Penedo, com programação diversificada para todas as idades, fez sua estreia neste final de semana, quando o poder público e a iniciativa privada fizeram a 1ª edição do Orla Livre Penedo Criativa.

Com patrocínio do Sebrae Alagoas, obtido por meio de edital, a Associação dos Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (ASTEC) ‘ocupou’ a Praça 12 de Abril com música, gastronomia, artesanato, rodas de conversa e muita interação entre público e atrações.

Sem trânsito de veículos na rua Dâmaso do Monte, após a Avenida Floriano Peixoto, o isolamento deixou parte da orla ribeirinha e também um dos cenários mais conhecidos de Penedo totalmente à disposição do público na tarde de domingo, 24.

O revezamento de atrações nos palcos era integrado à Exposição Só Para Elas, uma atração à parte que destacou o talento feminino nas artes, contemplada com recursos da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

Ao mesmo tempo, crianças passeavam de bicicleta na ‘rua fechada’, pulavam corda e aprendiam a moldar com argila, uma das atrações do evento apoiado pela Prefeitura de Penedo.

Pontos de alimentação associados à ASTEC comercializavam produtos no mesmo local onde ambulantes também fizeram seu comércio, com uma atração inesquecível: o pôr do sol no Rio São Francisco, ao som do saxofone.

“O que aconteceu ontem, aqui em Penedo, vai muito além de um evento. É uma semente plantada de pertencimento e orgulho. A resposta da população foi incrível, e isso nos dá força para seguir ampliando ações que valorizem nossa cultura e a economia criativa”,m afirma o empresário Maik Vieira, atual presidente do Conselho Municipal de Turismo, um dos produtores do Orla Livre Penedo Criativa.

O artesão e também empreendedor cultural Jay Anderson comemorou o resultado coletivo. “Foi um esforço conjunto, feito com muito amor e responsabilidade. Cada detalhe foi pensado para que a comunidade tivesse uma experiência única. E ver esse resultado, com tanto carinho e reconhecimento, nos deixa cheios de gratidão”, disse o também produtor do Orla Livre sobre que avaliou como sendo o começo do trabalho que a comunidade abraçou.

“Esse projeto nasceu do desejo de ocupar a orla de Penedo com cultura, arte e diversidade. Ver famílias inteiras participando, empreendedores felizes com suas vendas e artistas sendo aplaudidos foi uma experiência transformadora. Estamos imensamente gratos por esse retorno da comunidade”, completa Roanne Andrade, produtora do evento que priorizou talentos locais em todos os segmentos, das artes aos serviços oferecidos ao público, assim como nas rodas de conversa que abordaram temas diversos.

Para o prefeito Ronaldo Lopes, a parceria entre poder público e setores da iniciativa privada e da sociedade civil organizada é fundamental para a nova fase de desenvolvimento da cidade histórica.

“Nosso município voltou a ter seu lugar de destaque no cenário estadual, nacional e internacional. Penedo é Cidade Criativa da Unesco, Penedo é Destino Turístico Inteligente, Penedo tem seu festival de música com programação em cidades da Europa, e tudo é resultado de muito trabalho que envolve todos esses setores, seja público ou privado. E melhor ainda que Orla Livre começa com esse sucesso, tanto de parte de quem está realizando quanto do público, das famílias penedenses que foram ter esse dia especial de lazer e também dos turistas”, acrescenta o gestor municipal.

