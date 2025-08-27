Festival Penedo Sabor e Jazz terá oficinas especiais para estudantes da rede pública municipal de ensino

O Festival Penedo Sabor e Jazz, referência em cultura, gastronomia e música traz uma novidade especial este ano: oficinas gastronômicas exclusivas para estudantes da rede pública municipal de ensino.

As atividades da segunda edição do evento acontecerão na próxima quinta-feira (28), dentro da Unidade Móvel de Gastronomia do Senac, instalada na Praça 12 de Abril.

Dentre as oficinas para alunos e alunas de escolas da Prefeitura de Penedo estão a de Lanches Criativos (9h às 11h) e a de Decoração de Cupcakes (14h às 16h).

Outro destaque dessa programação é direcionada para turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), oficina ministrada por Francisca Lessa (Oficina Pontos e Contos) sobre o preparo da tradicional Cocada Cremosa (19h às 21h), combinando técnica, sabor e identidade cultural.

Programação completa

Nos dias 29 e 30 de agosto, a Praça 12 de Abril será palco da 2ª edição do Festival Penedo Sabor e Jazz. Unindo gastronomia regional, música e cultura, o evento oferece ao público uma programação gratuita e diversificada, com oficinas e aulas-show, apresentações musicais com artistas alagoanos e pratos típicos comercializados a valor único.

O festival é uma realização da Associação dos Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (ASTEC) e da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), com patrocínio do Sebrae Alagoas e da Abrasel Alagoas.

O evento aberto ao público conta ainda com o apoio cultural do Sesc Alagoas e apoio do Senac Alagoas, Ambev, Governo de Alagoas (por meio da SETUR), Instância de Governança Caminho das Alagoas e Sindilojas Penedo.

Confira a programação completa no site https://destinopenedo.com.br/sabor-e-jazz-20225/ e nas redes sociais oficiais (@prefeituradepenedo e @turismopenedo).

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC