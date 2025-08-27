Paulo Dantas anuncia maior concurso público da história de Alagoas durante posse de novos secretários

27 de agosto de 2025
Reprodução Instagram

O governador Paulo Dantas (MDB) anunciou, nesta terça-feira (26), que lançará em outubro o maior concurso público da história de Alagoas, com vagas para praticamente todas as áreas do serviço público estadual. O anúncio foi feito durante a posse de três novos secretários de Estado no Palácio República dos Palmares, em Maceió.

 

De acordo com o governador, o edital vai abranger carreiras diversas, como educação, saúde, administração, economia, direito e engenharia. Para ele, a medida demonstra a solidez fiscal do Estado e a aposta na qualificação da mão de obra como estratégia para garantir o fortalecimento da gestão pública.

 

“Você que é professora, enfermeiro, administrador ou engenheiro terá oportunidade de participar deste concurso público”, afirmou.

 

Paulo Dantas ressaltou ainda que o governo manterá capacidade de investimento em 2025 e 2026, com entregas já programadas de creches, hospitais, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Largo, além de rodovias, duplicações e programas sociais.

 

SECRETARIADO

 

O evento também marcou a posse de Marília Albuquerque (Secretaria da Mulher), Marcelo Nascimento (Secretaria de Direitos Humanos) e Judson Cabral (Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), nomes ligados ao grupo do deputado estadual Ronaldo Medeiros, novo dirigente estadual do PT.

 

A mudança consolida uma nova correlação de forças dentro do partido em Alagoas, após anos de hegemonia da corrente liderada pelo deputado federal Paulão.

 

Durante a cerimônia, Paulo Dantas destacou o perfil dos novos auxiliares. “São nomes com experiência e responsabilidade, que vão dar continuidade aos projetos em andamento e trazer novas propostas. Essas três pastas são muito importantes para o Estado e vão promover ainda mais eficiência à gestão.”

 

Marcelo Nascimento, ao assumir Direitos Humanos, destacou que a pasta tem atuação intersetorial e prometeu ampliar programas voltados para quilombolas, ciganos, pessoas LGBTQIA+, população em situação de rua e outros grupos que precisam da proteção do Estado.

 

Já Judson Cabral afirmou que vai priorizar ações de sustentabilidade e qualidade de vida, ressaltando a importância do meio ambiente também como gerador de renda, sobretudo pelo turismo.

 

Na mesma ocasião, o governador foi questionado sobre a relação política com Paulão. Apesar das divergências internas no PT, garantiu que não haverá rompimento. “Vamos unir esforços para garantir a reeleição do presidente Lula. Paulão tem meu apoio para disputar a vaga de deputado federal e, se quiser ser candidato a senador, terá minha solidariedade”, disse.

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

27 de agosto de 2025
