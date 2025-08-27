SMTT Penedo realiza pintura de faixas de pedestres em pontos estratégicos de grande fluxo

27 de agosto de 2025
0 64

A Prefeitura de Penedo, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), iniciou nesta segunda-feira, 25, mais uma ação voltada à melhoria da mobilidade urbana e da segurança viária.

 

O trabalho de revitalização das faixas de pedestres começou em pontos estratégicos da Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, uma das vias mais movimentadas do município.

 

Foram contemplados quatro trechos nessa primeira etapa: em frente à sede do Instituto Federal de Alagoas (IFAL Penedo), na entrada do Conjunto Madre Espírito Santo (próximo ao semáforo), em frente à sede da ACRESC e mais adiante da rodovia, nas imediações do acesso ao Loteamento São José.

 

De acordo com a SMTT, a ação terá continuidade nesta terça, 26, avançando para outros pontos da Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, na parte alta da cidade, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres.

 

O superintendente da SMTT, Joanilson Sampaio Costa Júnior (Jota Júnior), destacou a importância da iniciativa para a segurança no trânsito de Penedo.

 

“Nosso trabalho é garantir que pedestres e motoristas circulem com mais tranquilidade e segurança. A revitalização das faixas de pedestres é uma ação contínua, que faz parte do compromisso da Prefeitura em manter a sinalização viária sempre visível e organizada, evitando acidentes e melhorando a mobilidade urbana em nossa cidade”, ressaltou.

 

 

 

Fonte: Secom PMP

 

27 de agosto de 2025
0 64

Artigos relacionados

Paulo Dantas anuncia maior concurso público da história de Alagoas durante posse de novos secretários

27 de agosto de 2025

Festival Penedo Sabor e Jazz terá oficinas especiais para estudantes da rede pública municipal de ensino

27 de agosto de 2025

“É uma vergonha Penedo não ter um Matadouro”, diz vereador Cidoca

26 de agosto de 2025

Vereador Valdir Idalino faz várias reinvindicações em prol da população penedense

26 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo