SMTT Penedo realiza pintura de faixas de pedestres em pontos estratégicos de grande fluxo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), iniciou nesta segunda-feira, 25, mais uma ação voltada à melhoria da mobilidade urbana e da segurança viária.

O trabalho de revitalização das faixas de pedestres começou em pontos estratégicos da Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, uma das vias mais movimentadas do município.

Foram contemplados quatro trechos nessa primeira etapa: em frente à sede do Instituto Federal de Alagoas (IFAL Penedo), na entrada do Conjunto Madre Espírito Santo (próximo ao semáforo), em frente à sede da ACRESC e mais adiante da rodovia, nas imediações do acesso ao Loteamento São José.

De acordo com a SMTT, a ação terá continuidade nesta terça, 26, avançando para outros pontos da Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, na parte alta da cidade, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres.

O superintendente da SMTT, Joanilson Sampaio Costa Júnior (Jota Júnior), destacou a importância da iniciativa para a segurança no trânsito de Penedo.

“Nosso trabalho é garantir que pedestres e motoristas circulem com mais tranquilidade e segurança. A revitalização das faixas de pedestres é uma ação contínua, que faz parte do compromisso da Prefeitura em manter a sinalização viária sempre visível e organizada, evitando acidentes e melhorando a mobilidade urbana em nossa cidade”, ressaltou.

Fonte: Secom PMP