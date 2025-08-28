Guilherme Lopes se reúne com o Deputado Luciano Amaral em defesa da Hemodiálise da Santa Casa de Penedo

O Secretário Executivo de Saúde, Guilherme Lopes, esteve em Brasília para uma reunião no gabinete do deputado federal Luciano Amaral. O encontro teve como pauta central a habilitação do serviço de Hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia de Penedo, que iniciou suas atividades há pouco mais de um mês.

Segundo Guilherme Lopes, a habilitação é um passo essencial para que o Governo Federal passe a destinar recursos específicos ao custeio da hemodiálise. Dessa forma, o serviço, já em funcionamento, poderá garantir maior estabilidade financeira e ampliar sua capacidade de atendimento, beneficiando ainda mais os pacientes que dependem do tratamento renal crônico.

O deputado federal Luciano Amaral reafirmou seu comprometimento com a causa e já deu início às articulações necessárias para que a habilitação seja efetivada o mais breve possível.

A reunião evidencia como a parceria entre o Secretário Executivo de Saúde, Guilherme Lopes, o deputado federal Luciano Amaral e o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, tem se traduzido em avanços concretos para a cidade e para todo o Baixo São Francisco. Essa união de esforços vem fortalecendo a rede pública de saúde, atraindo investimentos e garantindo serviços essenciais que melhoram diretamente a vida da população.

Fonte: Assessoria