Polícia apreende anabolizantes e canetas emagrecedoras e desmonta fábrica de medicamentos falsificados

29 de agosto de 2025
Ascom/ PC-AL

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (27), a Operação Farmácia do Crime, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida na venda de medicamentos falsificados, adulterados e adquiridos de forma ilícita. Os mandados estão sendo cumpridos em Maceió e na região metropolitana. Uma fábrica clandestina foi localizada em Rio Largo.

 

Durante as ações, os agentes apreenderam anabolizantes, canetas emagrecedoras, cadernos de anotações, maquinetas e uma arma de fogo sem autorização. Um dos investigados foi preso em flagrante, enquanto outros mandados seguem sendo cumpridos em diferentes locais.

Segundo o delegado Thiago Prado, a operação mira um esquema estruturado de comercialização clandestina.

 

“Aqui nesse alvo encontramos parte do material que estava sendo vendido, além de registros da movimentação financeira. Também foi localizada uma arma de fogo. O responsável que estava nesta residência foi preso em flagrante”, explicou.

 

A Polícia Civil não informou a quantidade de mandados expedidos e cumpridos.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

