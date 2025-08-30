ASA sofre sua primeira derrota no mata-mata da Série D e sai atrás no confronto contra o Maranhão: 1 a 0
O ASA conheceu sua primeira derrota nos mata-matas da Série D. Neste sábado (30), no Castelão, em São Luís, o time alvinegro foi superado pelo Maranhão por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final. Com o resultado, o Quadricolor joga por um empate na partida de volta para avançar à semifinal e garantir o sonhado acesso à Série C de 2026.
Com o resultado, o Maranhão pode jogar pelo empate no próximo sábado (6), às 16h, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, para conquistar o acesso. Já o ASA precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal; se ganhar por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.
