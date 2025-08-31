m jogo dramático, CSA perde para o Brusque e é rebaixado à Série D: 2×0

31 de agosto de 2025
0 63
Ascom Brusque

Em uma situação delicada na Série C, o CSA entrou em campo na tarde deste sábado (30), em um jogo dramático, tentando evitar a queda à Série D, mas não deu. O Azulão precisava de um empate e dependia de outros resultados para não cair, mas perdeu para o Brusque, por 2 a 0, e está rebaixado à 4ª divisão nacional.

 

duelo foi disputado no Estádio Augusto Bauer-SC, pela última rodada da 1ª fase da competição. E os gols do Quadricolor foram assinalados por Gabriel Pira e Bernardo, ambos do 2º tempo.

 

om o resultado, o time azulino se despede da competição na 17ª posição, a zona do rebaixamento, com 22 pontos. E também dá adeus à temporada 2025 e vai agora começar a pensar, se planejar, para o ano que vem. E o Quadricolor avançou à próxima fase.

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

