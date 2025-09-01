Equipe Moura Moura é campeão da Copa Integra Penedo

A competição de futebol amador organizada pela Secretaria Municipal de Esportes (SEMES) que reuniu times da cidade e do meio rural chegou ao fim neste domingo, 31, com a decisão entre Moura Moura e Capelense.

A partida final da Copa Integra Penedo foi realizada no estádio Dr. Alfredo Leahy, onde a vitória por um a zero deu o título da competição apoiada pelo Ministério dos Esportes à equipe Moura Moura.

Com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Penedo no YouTube, a disputa pelo título inédito no futebol amador ribeirinho registrou boa audiência na plataforma, além da presença de público nas arquibancadas do estádio.

Representando o prefeito Ronaldo Lopes, o vice-prefeito Valdinho Monteiro acompanhou a decisão e fez a entrega do troféu que homenageou o falecido taxista Zé Maria, também conhecido por sua relação com o futebol.

O Secretário Executivo de Saúde da Sesau Alagoas, Guilherme Lopes, representou o governador Paulo Dantas e prestigiou a entrega de medalhas aos atletas e também o troféu do melhor goleiro da Copa Integra Penedo, Jackson dos Santos/Capelense.

O artilheiro foi Davi Silva Marques, atacante do CRB da Cooperativa, autor de cinco gols.

Para o secretário municipal de Esportes, Juca Vasconcelos, a competição é mais um incentivo ao desporto amador no município que incentiva a prática de esportes, de forma institucional, a partir da instituição da Secretária de Esportes pelo prefeito Ronaldo Lopes.

Valdinho Monteiro ressaltou que a decisão da Copa Integra foi disputada entre uma equipa da cidade (Moura Moura) e uma do meio rural (Capelense), indício do equilíbrio entre as duas áreas do município, destacando também o bom nível técnico da copa.

