Ronaldo Lopes está entre os 15 prefeitos mais bem avaliados de AL

Ronaldo Lopes está entre os 15 prefeitos mais bem avaliados de AL

Uma excelente notícia para Penedo: entre os 102 municípios alagoanos, o prefeito Ronaldo Lopes está entre os 15 gestores com maior aprovação no estado, segundo levantamento do instituto Ibrape. Os primeiros colocados no ranking são os prefeitos de União dos Palmares, Girau do Ponciano e Teotônio Vilela, com índices de aprovação entre 85% e 89%.

Já o prefeito Ronaldo Lopes, de Penedo, aparece com 77% de aprovação popular, na 14ª posição, consolidando seu nome entre os mais bem avaliados do estado alagoano.

Vale destacar que, de cada 10 pessoas, 8 aprovam a gestão de Ronaldo Lopes e do vice-prefeito Valdinho Monteiro, um sinal claro de que o trabalho desenvolvido tem sido bem reconhecido pela população penedense.

Reeleição expressiva

Essa popularidade se refletiu nas urnas: nas eleições municipais de 2024, Ronaldo Lopes foi reeleito com 71,33% dos votos válidos, conquistando mais de 24 mil votos. Seu principal adversário somou aproximadamente 28,67%. A chapa genuinamente penedense ainda quebrou o recorde histórico de votos em Penedo.

Com aprovação expressiva, reeleição histórica e liderança consolidada entre os prefeitos mais bem avaliados de Alagoas, Ronaldo Lopes segue governando com confiança, respaldo popular e compromisso com o desenvolvimento de Penedo.

Fonte: Assessoria