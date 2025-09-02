Criminosos armados invadem a casa da mãe do prefeito de Pão de Açúcar e faz reféns durante o assalto

A casa da mãe do prefeito de Pão de Açúcar, Jorge Dantas, primo do governador Paulo Dantas, foi assaltada na tarde desta segunda-feira (1º). Além de levar joias e dinheiros, os criminosos também fizeram reféns durante o assalto.

A casa, que fica no Centro da cidade, foi invadida por volta das 14h. O irmão do prefeito, Antônio Dantas, que também é Secretário de Infraestrutura e Transporte, estava no local e foi amarrado e trancado em um dos cômodos. As funcionárias da casa também foram amarradas.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que tomou ciência do ocorrido e que buscas estão sendo feitas na tentativa de localizar os suspeitos (confira a nota na íntegra).

Segundo testemunhas, os bandidos levaram todo o dinheiro e joias que estavam guardados dentro de um cofre. O carro da mãe do prefeito também foi roubado.

Nota da SSP

A Secretaria de Estado da Segurança Pública informa que, desde as primeiras horas em que tomou conhecimento do fato envolvendo familiares do prefeito de Pão de Açúcar, Jorge Dantas, foi desencadeado o Plano de Defesa com o objetivo de identificar e capturar os responsáveis.

As Polícias Militar e Civil estão empenhadas na realização de diligências contínuas, mobilizando suas equipes de inteligência e operações especializadas para localizar os suspeitos e garantir a devida responsabilização criminal.

