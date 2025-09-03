Setembro Amarelo: Curso ensina a produzir pães e funciona como atividade terapêutica para usuários do CAPS de Penedo

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Penedo viveu três dias de muito aprendizado, com pinceladas de gema, polvilhamento de farinha de trigo e mãos na massa durante o curso de fabricação de pães.

Como início da programação do Setembro Amarelo, os usuários da unidade vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) receberam a oportunidade de desenvolver habilidades culinárias e viver uma experiência diferente do cotidiano.

A atividade é mais um benefício gerado pela parceria entre a Prefeitura de Penedo e empresas do Sistema S, entre elas o SENAR Alagoas, responsável pela parte técnica da iniciativa que também envolve a entidade patronal Sindicato Rural de Penedo.

Além do ensino prático, a produção caseira de pães para usuários do CAPS funciona como ferramenta terapêutica e de inclusão social, reforçando a importância da valorização da vida e da prevenção ao suicídio, temas intensificados no Stembro Amarelo.

Para Flávia, usuária do CAPS Penedo, a experiência proporcionou bem-estar e lhe mostrou novos horizontes. “Eu me divirto toda vez que venho aqui. Vim hoje para aprender a fazer pão e vou fazer em casa. É muito divertido e a professora é muito boa”, declarou.

O curso foi ministrado pela instrutora Aparecida Rocha, com diferentes receitas ensinadas ao longo dos 3 dias do curso, com degustação nos horários de lanches. Tudo isso em clima de colaboração e trabalho de equipe, o aprendizado das técnicas também resgata memórias e cria laços sociais.

Para a equipe do CAPS Penedo, o curso teve impacto positivo entre os usuários da unidade, mostrando mais uma vez o compromisso da gestão Inovação e Crescimento em promover autonomia, com foco na transformação de vidas aliada à inclusão social.

“Durante o Setembro Amarelo, os CAPS de todos o país realizam atividades terapêuticas e de conscientização sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, como rodas de conversas, oficinas de artes e murais de troca de mensagens de apoio. Nosso objetivo é criar um ambiente acolhedor, estimular a busca por ajuda e desmistificar o sofrimento mental, integrando a comunidade e fortalecendo a rede de apoio à saúde mental”, destaca a Diretora do CAPS de Penedo, Isabel Leite.

por Gabriela Flores – jornalista e social midia SMS