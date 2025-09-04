Idosos morrem após serem atingidos por carro enquanto descansavam na varanda de casa

4 de setembro de 2025
0 50
Arquivo pessoal

Um casal de idosos morreu nesta quarta-feira (3) após serem atingidos por um carro que invadiu a casa deles, às margens da rodovia, no distrito de Lagoa Grande, em Taquarana, no interior de Alagoas. O motorista fugiu sem prestar socorro.

 

Maria José Paixão, de 74 anos, e o esposo, Cícero Messias dos Santos, de 78 anos, estavam sentados na varanda da casa, descansando, quando o motorista de um Corsa perdeu o controle da direção e invadiu o imóvel.

 

“As informações que temos é que, após o acidente, o motorista se evadiu do local, deixando as vítimas ali prostadas. Estamos na diligência desde ontem para localizá-lo. Através das placas nós chegamos a uma pessoa, mas essa pessoa informou que já tinha vendido o carro. Continuamos com as investigações, e abrimos um inquérito policial. Estamos aguardando o comparecimento do mesmo à delegacia”, disse o delegado Nivaldo Aleixo.

 

Maria José morreu no local. Já Cícero foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde com ferimentos graves e faleceu em seguida.

 

Policiais do CISP de Taquarana estiveram no local, realizaram os primeiros procedimentos e isolaram a área até a chegada da perícia.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

4 de setembro de 2025
0 50

Artigos relacionados

Penedense anuncia Alyson Dantas como novo treinador para 2026

4 de setembro de 2025

Pai ameaça estudante e funcionários de escola em Arapiraca após caso de bullying

4 de setembro de 2025

Pai é preso por agredir filho de 5 anos após menino dizer que fumaria maconha

4 de setembro de 2025

Operação tapa-buracos regulariza trechos de maior fluxo de veículos em Penedo

3 de setembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo