Idosos morrem após serem atingidos por carro enquanto descansavam na varanda de casa

Um casal de idosos morreu nesta quarta-feira (3) após serem atingidos por um carro que invadiu a casa deles, às margens da rodovia, no distrito de Lagoa Grande, em Taquarana, no interior de Alagoas. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Maria José Paixão, de 74 anos, e o esposo, Cícero Messias dos Santos, de 78 anos, estavam sentados na varanda da casa, descansando, quando o motorista de um Corsa perdeu o controle da direção e invadiu o imóvel.

“As informações que temos é que, após o acidente, o motorista se evadiu do local, deixando as vítimas ali prostadas. Estamos na diligência desde ontem para localizá-lo. Através das placas nós chegamos a uma pessoa, mas essa pessoa informou que já tinha vendido o carro. Continuamos com as investigações, e abrimos um inquérito policial. Estamos aguardando o comparecimento do mesmo à delegacia”, disse o delegado Nivaldo Aleixo.

Maria José morreu no local. Já Cícero foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde com ferimentos graves e faleceu em seguida.

Policiais do CISP de Taquarana estiveram no local, realizaram os primeiros procedimentos e isolaram a área até a chegada da perícia.

Fonte: G1/AL