Penedense anuncia Alyson Dantas como novo treinador para 2026

4 de setembro de 2025
0 52

O Sport Club Penedense oficializou nesta quinta-feira (4) a contratação de Alyson Dantas como novo treinador para a temporada 2026. Conhecido no futebol nordestino por sua experiência e perfil estratégico, o técnico chega com a missão de conduzir o time a bons resultados no Campeonato Alagoano, na Copa Alagoas, e, possivelmente, na Série D do Brasileiro, caso o ASA conquiste o acesso para a Série C.

 

Alyson acumula passagens por clubes importantes do futebol alagoano, como Murici, Coruripe, CSE, Jaciobá, ASA e Ipanema. Seu último trabalho foi no Jequié, da Bahia, onde participou da Série D do Campeonato Brasileiro.

 

A diretoria do Penedense celebra a chegada do treinador como um passo fundamental na preparação da equipe para os desafios da próxima temporada. A expectativa é que sua experiência ajude a fortalecer o elenco e dar consistência ao projeto do clube, que busca se consolidar entre as forças emergentes do futebol alagoano.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

4 de setembro de 2025
0 52

Artigos relacionados

Pai ameaça estudante e funcionários de escola em Arapiraca após caso de bullying

4 de setembro de 2025

Idosos morrem após serem atingidos por carro enquanto descansavam na varanda de casa

4 de setembro de 2025

Operação tapa-buracos regulariza trechos de maior fluxo de veículos em Penedo

3 de setembro de 2025

Setembro Amarelo: Curso ensina a produzir pães e funciona como atividade terapêutica para usuários do CAPS de Penedo

3 de setembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo