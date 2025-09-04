Penedense anuncia Alyson Dantas como novo treinador para 2026
O Sport Club Penedense oficializou nesta quinta-feira (4) a contratação de Alyson Dantas como novo treinador para a temporada 2026. Conhecido no futebol nordestino por sua experiência e perfil estratégico, o técnico chega com a missão de conduzir o time a bons resultados no Campeonato Alagoano, na Copa Alagoas, e, possivelmente, na Série D do Brasileiro, caso o ASA conquiste o acesso para a Série C.
Alyson acumula passagens por clubes importantes do futebol alagoano, como Murici, Coruripe, CSE, Jaciobá, ASA e Ipanema. Seu último trabalho foi no Jequié, da Bahia, onde participou da Série D do Campeonato Brasileiro.
A diretoria do Penedense celebra a chegada do treinador como um passo fundamental na preparação da equipe para os desafios da próxima temporada. A expectativa é que sua experiência ajude a fortalecer o elenco e dar consistência ao projeto do clube, que busca se consolidar entre as forças emergentes do futebol alagoano.
Fonte: Gazetaweb