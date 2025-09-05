Concurso para guarda civil municipal em Murici, AL, tem 100 vagas; saiba como se inscrever

5 de setembro de 2025
Freepik/Divulgação

A Prefeitura de Murici, no interior de Alagoas, abriu inscrições para concurso público com 100 vagas para guarda civil municipal. O salário inicial é de R$ 1.518, para jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

 

As inscrições vão até 10 de outubro, exclusivamente pelo site do Instituto Nacional de Inovação em Desenvolvimento Educacional (Inide), responsável pela organização do concurso.

 

De acordo com o edital, são 20 vagas imediatas e 80 para cadastro de reserva. Os candidatos devem ter ensino médio completo.

 

 VEJA O EDITAL COMPLETO

 

A prova objetiva será aplicada em Murici e Maceió, no dia 23 de novembro.

 

Segundo o edital, o processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:

 

Prova objetiva (eliminatória e classificatória)
Teste de aptidão física (eliminatório)
Avaliação psicológica (eliminatório)
Análise de exames médicos (eliminatório)
Investigação social (eliminatório)
Curso de formação inicial (eliminatório)

 

Cronograma do concurso 📆

 

Inscrições: 01/09/2025 a 10/10/2025
Prazo final para pagamento da taxa de inscrição: 13/10/2025
Divulgação dos locais da prova objetiva: 13/11/2025
Aplicação da prova objetiva: 23/11/2025

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

5 de setembro de 2025
