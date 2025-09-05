Prefeitura de Penedo encerra Semana da Pátria e transmitirá, ao vivo, desfile de 7 de Setembro

A programação alusiva à Semana da Pátria realizada pela Prefeitura de Penedo foi encerrada nesta sexta-feira, 05, antevéspera do tradicional desfile cívico que será transmitido, em tempo real, pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom).

A valorização do sentimento patriótico é reforçada ao longo da semana, com a participação direta de instituições militares sediadas em Penedo (Marinha, Exército, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar), ao lado de escolas públicas e particulares.

O prefeito Ronaldo Lopes enalteceu as comemorações sobre a independência do Brasil, destacando a importância do Penedo para o país, cujo hino foi executado com tradução simultânea em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).

O destaque da cerimônia realizada na Praça Barão do Penedo foi a interpretação de Ysis Grazielly e Maria Clara, alunas da Escola Municipal Manoel Soares que acompanharam a execução da Banda da Sociedade Musical Penedense durante o hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal.

A cerimônia também contou com uma demonstração do 11º Batalhão de Polícia Militar, encerrada sob aplausos do público que prestigiou a solenidade e se prepara para o tradicional desfile cívico que acontece no período da tarde de domingo, 07.

por Fernando Vinicius – jornalista Secom PMP