Irreconhecível, ASA perde em casa por 3×0 para o Maranhão e dá adeus ao acesso
Com requintes de crueldade com o pênalti perdido por Júnior Viçosa, o ASA é derrotado por 3×0 no confronto contra o Maranhão, no Fumeirão, e dá adeus ao sonho do acesso à Série C. O Alvinegro não perdia em casa desde o confronto contra o Coruripe, pela Copa Alagoas.
Ainda no primeiro tempo, o goleiro Jerfesson pegou uma penalidade, mas não foi o suficiente para que o ASA conseguisse uma virada de mesa. Assim, a equipe amarga mais uma vez na Série D.
Ficha técnica
Escalações:
Jefersson; Lucca, Zulu, Charles (Juan Xavier) e Paulinho; Borges, Bigode (Toscano) e Will (Iarley); Thiago Alagoano, Keliton (Felipe Ramon) e Júnior Viçosa (Jaílson).
ASA (Técnico: Ranielle Ribeiro)
Jean; Júlio (Fernando Diniz), Keven, Igor e Radija; Santos, Rosivan, Vagalume (Jorge), Ryan (Raílson) e Rafael (Manga); Classione.
Maranhão (Técnico: Marcinho Guerreiro)
Fonte: Gazetaweb