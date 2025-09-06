Irreconhecível, ASA perde em casa por 3×0 para o Maranhão e dá adeus ao acesso

6 de setembro de 2025
0 67
Ailton Cruz

Com requintes de crueldade com o pênalti perdido por Júnior Viçosa, o ASA é derrotado por 3×0 no confronto contra o Maranhão, no Fumeirão, e dá adeus ao sonho do acesso à Série C. O Alvinegro não perdia em casa desde o confronto contra o Coruripe, pela Copa Alagoas.

 

Ainda no primeiro tempo, o goleiro Jerfesson pegou uma penalidade, mas não foi o suficiente para que o ASA conseguisse uma virada de mesa. Assim, a equipe amarga mais uma vez na Série D.

 

Ficha técnica

 

Escalações:

Jefersson; Lucca, Zulu, Charles (Juan Xavier) e Paulinho; Borges, Bigode (Toscano) e Will (Iarley); Thiago Alagoano, Keliton (Felipe Ramon) e Júnior Viçosa (Jaílson).

 

ASA (Técnico: Ranielle Ribeiro)

 

Jean; Júlio (Fernando Diniz), Keven, Igor e Radija; Santos, Rosivan, Vagalume (Jorge), Ryan (Raílson) e Rafael (Manga); Classione.

 

Maranhão (Técnico: Marcinho Guerreiro)

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

6 de setembro de 2025
0 67

