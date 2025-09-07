Programa Grande Rio Esporte reestreia nesta segunda, 08, na Rádio Grande Rio FM

7 de setembro de 2025
0 66

O programa esportivo Grande Rio Esporte reestreia neste segunda-feira, 08, na Rádio Grande Rio FM (99,1). O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira das 18h às 19h.

 

O âncora do programa, o radialista Valdi Fernando, juntamente com Walder Lima e Walberth Lima prometem impulsionar ainda mais o esporte local de Penedo no que se refere ao amadorismo e profissional. Sem deixar de lado as informações a nível estadual, nacional e internacional.

 

A interatividade com os ouvintes também estará de volta com opiniões e sugestões, e é claro o bolão esportivo com premiações para quem acerta o placar dos jogos.

 

Então fiquem ligados!!!!! Nesta segunda, 08, Grande Rio Esporte na Grande Rio FM das 18h às 19h.

 

 

 

por Redação

 

7 de setembro de 2025
0 66

Artigos relacionados

Irreconhecível, ASA perde em casa por 3×0 para o Maranhão e dá adeus ao acesso

6 de setembro de 2025

IPTU Premiado em Penedo vai sortear cinco motos Honda Biz

5 de setembro de 2025

Prefeitura de Penedo encerra Semana da Pátria e transmitirá, ao vivo, desfile de 7 de Setembro

5 de setembro de 2025

Penedense anuncia Alyson Dantas como novo treinador para 2026

4 de setembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo