Programa Grande Rio Esporte reestreia nesta segunda, 08, na Rádio Grande Rio FM

O programa esportivo Grande Rio Esporte reestreia neste segunda-feira, 08, na Rádio Grande Rio FM (99,1). O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira das 18h às 19h.

O âncora do programa, o radialista Valdi Fernando, juntamente com Walder Lima e Walberth Lima prometem impulsionar ainda mais o esporte local de Penedo no que se refere ao amadorismo e profissional. Sem deixar de lado as informações a nível estadual, nacional e internacional.

A interatividade com os ouvintes também estará de volta com opiniões e sugestões, e é claro o bolão esportivo com premiações para quem acerta o placar dos jogos.

Então fiquem ligados!!!!! Nesta segunda, 08, Grande Rio Esporte na Grande Rio FM das 18h às 19h.

por Redação