Homem tenta provocar explosão com botijão de gás e acaba detido em Estrela de Alagoas

Um homem foi detido nesse sábado (13) após tentar provocar uma explosão utilizando um botijão de gás no Sítio Lagoa da Serra, zona rural de Estrela de Alagoas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição do Pelopes, do 10º BPM, foi acionada para averiguar uma ocorrência envolvendo um indivíduo que estaria ameaçando moradores com uma faca e causando danos a uma residência.

No local, os policiais encontraram o suspeito em frente à própria casa, em visível estado de alteração. Durante a tentativa de abordagem, ele se recusou a obedecer às ordens da guarnição, apresentou comportamento agressivo e avançou em direção aos militares, sendo necessário o uso de taser para contê-lo.

Segundo relato da vítima, o homem havia ingerido bebida alcoólica durante todo o dia e se envolvido em desentendimentos com outras pessoas. Em determinado momento, ele teria perseguido uma pessoa portando uma faca e também passado a ameaçar moradores da região.

Ainda conforme a denúncia, após familiares retirarem a faca de sua posse, o suspeito começou a arremessar pedras contra a residência da vítima, causando danos ao imóvel e a outros bens. Ele também teria lançado óleo queimado no local e tentado provocar uma explosão utilizando um botijão de gás.

As partes envolvidas foram encaminhadas para atendimento médico e, posteriormente, conduzidas ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Palmeira dos Índios.

Fonte: G1/AL