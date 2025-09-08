Desfile de Sete de Setembro em Penedo é sucesso histórico e se torna um dos mais assistidos de AL

Em um espetáculo de civismo que lotou as ruas, a Prefeitura de Penedo inovou com uma live histórica que superou mais de 30 mil visualizações, tornando-se uma das mais assistidas de Alagoas e levando a emoção do desfile para o mundo.

O Sete de Setembro em Penedo foi uma celebração vibrante em duas frentes: nas ruas históricas, tomadas por uma multidão emocionada, e nas telas, onde uma transmissão ao vivo de qualidade ímpar quebrou recordes de audiência. A iniciativa da Prefeitura de Penedo, sob a gestão do Prefeito Ronaldo Lopes e Valdinho Monteiro, uniu a tradição do desfile cívico com a inovação digital, resultando em um evento memorável que reafirmou o orgulho e a cultura do povo penedense.

A transmissão, conduzida com maestria pelos comunicadores Rafael Medeiros e Jó Alcides e produzida pela Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM) da Prefeitura de Penedo, alcançou o status de uma das mais assistidas em todo o estado de Alagoas, um feito que reflete a grandiosidade do evento.

Um Espetáculo de Civismo e Cultura na Avenida

Quem esteve no percusso presenciou um desfile que honrou a história do Brasil e, principalmente, de Penedo. A abertura, com a imponência das forças de segurança – Marinha do Brasil, Tiro de Guerra, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros – emocionou o público com suas apresentações e demonstrações de preparo e disciplina.

A Polícia Militar também preparou uma grande homenagem ao Major Marcos, ex-comandante do 11º BPM que faleceu recentemente. Familiares do militar estiveram presentes e receberam a justa homenagem.

Na sequência, a avenida se encheu com a diversidade da sociedade penedense. Entidades como o CAPS, os Desbravadores e o movimento Filhos do Velho Chico trouxeram suas mensagens de inclusão, fé e consciência ambiental.

O coração do desfile pulsou mais forte com a passagem das escolas. A rede municipal de ensino deu um show, apresentando o tema da Educação em Tempo Integral, um dos pilares da gestão atual. Alunos demonstraram com orgulho as novas atividades que transformam seu dia a dia, como jiu-jitsu, capoeira, música e dança. As escolas das redes estadual e particular também brilharam, com homenagens à psiquiatra alagoana Nise da Silveira e às ricas tradições culturais de Penedo, com direito a carros alegóricos e representações de personalidades históricas da cidade.

Inovação e Interatividade: Votação Popular Elege os Destaques do Desfile

Um dos grandes destaques e uma inovação marcante da celebração deste ano foi a introdução da votação popular online. Pela primeira vez, o público que acompanhava a transmissão ao vivo pôde se tornar jurado do desfile, atribuindo notas de 5 a 10 às instituições que realizaram apresentações especiais de 10 minutos em frente ao palanque oficial. A iniciativa transformou espectadores em participantes ativos, gerando um engajamento sem precedentes e uma saudável competição entre as escolas e bandas. A resposta do público foi massiva, totalizando 4.391 votos computados.

Regras: Durante a reunião com representantes das escolas participantes, ficou definido que a classificação seria feita de acordo com a média de votos obtida por cada instituição. As escolas com as maiores médias ocupariam as primeiras posições. Em caso de empate nas médias, o critério de desempate seria o número total de votos recebidos.

Confira a Classificação Final da Votação Popular:

Com base na escolha dos internautas, a ordem de preferência foi a seguinte:

1º – Escola Estadual Alcides Andrade

Nota: 9.47 (1025 votos)

2º – Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto

Nota: 9.28 (839 votos)

3º – Colégio Diocesano de Penedo (desempatado por número de votos)

Nota: 8.61 (477 votos)

4º – Banda Fanfarra Independente Fênix de Penedo

Nota: 8.61 (357 votos)

5º – Colégio Nossa Senhora de Fátima

Nota: 8.54 (456 votos)

6º – Escolas Municipais de Educação em Tempo Integral e Bandas Convidadas

Nota: 8.44 (373 votos)

7º – Clube de Desbravadores Órion

Nota: 8.31 (89 votos)

8º – IFAL Penedo

Nota: 8.18 (468 votos)

9º – Colégio Imaculada Conceição

Nota: 8.07 (307 votos)

Sucesso Histórico no Digital: Os Números da Transmissão

Se na avenida a emoção era palpável, no ambiente digital os números confirmam o sucesso estrondoso. A live oficial registrou:

30.400 visualizações desde sua publicação.

Pico de 2.314 espectadores simultâneos, mostrando o imenso interesse ao vivo.

Duração média de visualização de 29 minutos e 24 segundos, um índice de retenção altíssimo. Interação massiva com 4.188 mensagens no chat e 94,4% de avaliações positivas.

Um dado que merece destaque é que 73% da audiência assistiu pela TV, indicando que a transmissão se tornou um evento familiar, reunindo gerações em casa para celebrar a cultura local.

A gestão de Ronaldo e Valdinho demonstra, na prática, o lema “Inovação e Crescimento”, honrando as mais belas tradições da cidade e utilizando a tecnologia para projetá-las a um novo patamar de excelência.

Fonte: Secom PMP