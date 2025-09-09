Homem é preso suspeito de estuprar adolescente de 13 anos na Barra de Santo Antônio, AL

A Polícia Civil de Alagoas prendeu em flagrante, na última segunda-feira (8), um homem suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos na Barra de Santo Antônio, no interior de Alagoas. A denúncia do crime foi feita pela esposa do suspeito. O nome dele não foi informado.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi até a Delegacia Regional de União dos Palmares, e disse que o marido teria estuprado a prima dela, uma adolescente de 13 anos, durante a madrugada.

A mulher disse ainda que quando o suspeito saiu para trabalhar, a menina falou o que aconteceu, afirmando que essa era a segunda vez que era abusada pelo homem e que não contou anteriormente por medo.

A vítima foi encaminhada, junto ao Conselho Tutelar, para o Instituto Médico Legal de Maceió, para realizar o exame de conjunção carnal.

Fonte: G1/AL