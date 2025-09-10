PENEDO: motorista freia a tempo e evita que ônibus passe por cima de motociclista

10 de setembro de 2025
0 41
reprodução

Uma motociclista caiu embaixo de um ônibus em movimento e, por pouco, não foi atropelada no município de Penedo, no interior de Alagoas. O motorista conseguiu frear a tempo e evitou a tragédia. A mulher sofreu somente arranhões.

 

O acidente ocorreu na noite de terça-feira (9) e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que a storymaker Ciele Silva pilotava a moto, perdeu o equilíbrio e caiu junto com o veículo, parando embaixo do ônibus, bem em frente ao pneu dianteiro.

 

Também é possível ver que o motorista Jonas Barbosa freou rapidamente e impediu que o veículo passasse por cima da motociclista.

 

Uma motociclista caiu embaixo de um ônibus em movimento e, por pouco, não foi atropelada no município de Penedo, no interior de Alagoas. O motorista conseguiu frear a tempo e evitou a tragédia. A mulher sofreu somente arranhões.

 

O acidente ocorreu na noite de terça-feira (9) e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que a storymaker Ciele Silva pilotava a moto, perdeu o equilíbrio e caiu junto com o veículo, parando embaixo do ônibus, bem em frente ao pneu dianteiro.

 

Também é possível ver que o motorista Jonas Barbosa freou rapidamente e impediu que o veículo passasse por cima da motociclista.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

10 de setembro de 2025
0 41

Artigos relacionados

Homem é preso suspeito de estuprar adolescente de 13 anos na Barra de Santo Antônio, AL

9 de setembro de 2025

Desfile de Sete de Setembro em Penedo é sucesso histórico e se torna um dos mais assistidos de AL

8 de setembro de 2025

Programa Grande Rio Esporte reestreia nesta segunda, 08, na Rádio Grande Rio FM

7 de setembro de 2025

Irreconhecível, ASA perde em casa por 3×0 para o Maranhão e dá adeus ao acesso

6 de setembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo