PENEDO: motorista freia a tempo e evita que ônibus passe por cima de motociclista

Uma motociclista caiu embaixo de um ônibus em movimento e, por pouco, não foi atropelada no município de Penedo, no interior de Alagoas. O motorista conseguiu frear a tempo e evitou a tragédia. A mulher sofreu somente arranhões.

O acidente ocorreu na noite de terça-feira (9) e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que a storymaker Ciele Silva pilotava a moto, perdeu o equilíbrio e caiu junto com o veículo, parando embaixo do ônibus, bem em frente ao pneu dianteiro.

Também é possível ver que o motorista Jonas Barbosa freou rapidamente e impediu que o veículo passasse por cima da motociclista.

Fonte: G1/AL