Filme ‘Antônia’ começa gravações em Penedo na próxima segunda, 15

Penedo consolida a condição de Cidade Criativa do Cinema, atraindo produções de audiovisual que divulgam o destino turístico e movimentam a economia local. E o trabalho mais recente é o filme Antônia, cuja etapa de gravações inicia na próxima semana.

Entre os dias 15 de setembro e 15 de outubro, a equipe dirigida por Danny Barbosa estará em diversos pontos da cidade, gravando as cenas da produção que faz circular recursos no município, desde o uso de diversos serviços até a geração de emprego e renda.

“Antônia é um longa-metragem que será integralmente filmado em Penedo e isso significa que a produção precisa de bastante tempo na cidade, inclusive antes mesmo de começar a gravar, pesquisando locações, por exemplo. A partir de agora, começa outra fase e os penedenses irão se deparar com câmeras, atores, atrizes, figurantes, equipe técnica, direção em diversos locais e isso é muito bom para a nossa economia. Vem muita gente de fora para ficar hospedada aqui e esse tipo de trabalho exige um investimento alto com alimentação, hidratação, deslocamentos e uma série de custos em cada set de filmagem”, pontua Jair Galvão, secretário municipal de Turismo e Economia Criativa.

Ele acrescenta ainda que a Prefeitura de Penedo cumpre papel importante, viabilizando contatos institucionais que agilizam a preparação e a execução de investimentos no setor da economia criativa, seja a realização de evento artístico-cultural – como o Festival Penedo Sabor & Jazz – ou de um filme.

Jair Galvão frisa a realização de produções anteriores recentes, entre elas o também longa-metragem Olhe Pra Mim, que está em processo de finalização, e mais quatro filmes que tiveram cenas gravadas durante a Festa de Bom Jesus dos Navegantes este ano.

“Normalmente, existe muita dificuldade nas produções cinematográficas porque muda aspectos da rotina da cidade, e mais ainda onde não existe uma estrutura dedicada para isso, como temos em Penedo. Aqui nós acolhemos esses produtores porque, além da vocação da cidade para o cinema, este é um setor produtivo a mais na cadeia econômica do município e o impacto na geração de renda e de emprego, ainda que transitório, é muito positivo. Então as licenças, as autorizações, essa parte burocrática, o apoio na divulgação, tudo isso a gestão do Ronaldo Lopes ajuda efetivamente porque a interlocução entre órgãos públicos e privados faz muita diferença, agiliza o trabalho de produção”, resalta.

Na expectativa de fazer sua estreia atrás das câmeras, a atriz e agora diretora Danny Barbosa comenta sobre a escolha de Penedo para fazer Antônia.

“Além de ser uma cidade histórica importante para Alagoas e também na história do Brasil, Penedo tem potencial turístico crescente, muito promissor, e é uma cidade que respira arte, cultura e que ama o cinema, que vive o cinema. Quando eu vim em 2019, tive a alegria de participar de um curta-metragem produzido durante uma oficina no Circuito Penedo de Cinema e achei incrível a possibilidade de voltar, agora para dirigir um longa”, descreve a artista que participou de outras edições do Circuito Penedo de Cinema.

Antônia

Danny Barbosa divide a direção do longa-metragem com Albert Ferreira, com roteiro de Marcos de Jesus e Maria Shu. A sinopse do filme revela que a personagem principal (Antônia) tem uma vida dura, cercada por violência, e consciente que sobreviver não é o bastante. Ela é uma mulher trans, nordestina e determinada a viver com dignidade que cresce sob os cuidados de Dona Dorinha, “sua avó amorosa e firme como o chão de barro de Penedo”. Antônia divide afetos e silêncios com sua irmã Nilda e sofre uma agressão brutal na universidade, “mas o que era para ser um trauma calado se transforma em voz: ela ganha destaque nas redes sociais, tornando-se símbolo de resistência”.

por Fernando Vinícius – Secom PMP