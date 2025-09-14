Avião monomotor com quase 200 kg de cocaína cai e piloto morre em Coruripe

14 de setembro de 2025
Um avião monomotor caiu neste domingo (14) em um canavial na cidade de Coruripe, Litoral Sul de Alagoas. De acordo com a Polícia Militar de Alagoas (PM/AL), a aeronave transportava mais de 200 quilos de cocaína, e tinha apenas um ocupante, o piloto, que morreu no local.

 

De acordo com a PM, o avião era registrado na Zâmbia, no sul da África, e o piloto foi identificado como Timothy J. Clarck, de 46 anos, de nacionalidade australiana.

 

O corpo do piloto já foi recolhido com o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL). A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) acionou o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), que ficará responsável pela investigação das circunstâncias do acidente.

 

A droga apreendida foi encaminhada ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Coruripe para os procedimentos legais e deve ser levada para Maceió.

 

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Origem e destino do voo também serão alvo de apuração.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

14 de setembro de 2025
