Avião monomotor com quase 200 kg de cocaína cai e piloto morre em Coruripe

Um avião monomotor caiu neste domingo (14) em um canavial na cidade de Coruripe, Litoral Sul de Alagoas. De acordo com a Polícia Militar de Alagoas (PM/AL), a aeronave transportava mais de 200 quilos de cocaína, e tinha apenas um ocupante, o piloto, que morreu no local.

De acordo com a PM, o avião era registrado na Zâmbia, no sul da África, e o piloto foi identificado como Timothy J. Clarck, de 46 anos, de nacionalidade australiana.

O corpo do piloto já foi recolhido com o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL). A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) acionou o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), que ficará responsável pela investigação das circunstâncias do acidente.

A droga apreendida foi encaminhada ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Coruripe para os procedimentos legais e deve ser levada para Maceió.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Origem e destino do voo também serão alvo de apuração.

Fonte: Gazetaweb