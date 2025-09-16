Casal morre intoxicado após inalar gases acidentalmente dentro de carro no interior de Alagoas

Um casal morreu após inalar gases enquanto dormiam dentro de um carro em Igaci, no interior de Alagoas. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (15). As vítimas, ambas de 19 anos, foram identificadas como Larissa Viana dos Santos e José Jadilson.

Inicialmente, a polícia acreditava se tratar de um assassinato. Chegando ao local, e com a ajuda da perícia, as equipes perceberam que as vítimas apresentavam sinais de intoxicação por monóxido e dióxido de carbono. Inalar esse tipo de gás pode causar asfixia e parada cardiorrespiratória em poucos minutos.

De acordo com as investigações, as vítimas pararam o veículo em uma estrada de barro para beber e acabaram adormecendo. Uma falha mecânica pode ter causado o vazamento de gás. Uma das vítimas morreu no local, já a outra foi encaminhada com vida para a Unidade de Pronto Atendimento de Palmeira dos Índios, mas não resistiu.

“De início, tratamos o caso como homicídio. Entretanto, no transcorrer das investigações, percebemos que não havia sinais de violência, nem sinais de defesa. Começamos a investigar também o automóvel e percebemos que havia perfurações no cano de escape, havia o assoalho do carro, também havia buracos e que o carro teria sido esvaziado, estava totalmente sem gasolina”, contou o delegado Esron Pinho.

A Polícia Civil alertou para que as pessoas tomem cuidado em situações parecidas. “É uma fatalidade que nós precisamos evitar, nós precisamos tomar todas as cautelas possíveis para que isso não aconteça e não acometa nossa sociedade”, disse o delegado.

🚨 Como o monóxido de carbono age?

Como esse gás não tem cheiro nem cor, as vítimas não percebem caso haja um vazamento. O monóxido de carbono, também conhecido como CO, é um gás invisível e sem cheiro que, se inalado, pode causar problemas de saúde ou até mesmo causar a morte de forma repentina.

O CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos) explica que, quando inalamos o monóxido de carbono, o gás “toma o lugar” do oxigênio no nosso sangue.

Consequentemente, isso faz com que nossos órgãos fiquem privados de oxigênio, fundamental para a vida. Não tendo oxigênio, as células do nosso corpo não produzem energia e morrem.

Fonte: G1/AL