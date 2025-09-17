Ministério da Saúde lança novo Cartão SUS que usa CPF como identificador único

17 de setembro de 2025
0 292
Divulgação

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que todo cidadão com Cadastro de Pessoa Física (CPF) terá um cadastro automático no SUS, eliminando a necessidade de inscrição.

 

A novidade, implantada pelo Ministério da Saúde, simplifica o processo de cadastro, garantindo mais agilidade no atendimento e ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.

 

O Cartão SUS é essencial para que o cidadão utilize a rede pública de saúde, desde consultas médicas até exames, internações e procedimentos de alta complexidade. Com a integração ao CPF, o processo se torna mais rápido, evitando burocracias e facilitando a vida dos usuários.

 

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o paciente não precisará buscar o posto de saúde para atualizar o cadastro porque o procedimento será automático nas bases governamentais.

 

O sistema integrado permite que os dados do paciente fiquem registrados em qualquer unidade de saúde do país, o que assegura maior controle e eficiência no atendimento.

 

A medida reforça o compromisso da gestão municipal e do Ministério da Saúde em modernizar os serviços e colocar a saúde em primeiro lugar, proporcionando mais comodidade aos penedenses e garantindo que todos tenham acesso de forma simples e prática aos benefícios do Sistema Único de Saúde.

 

 

 

por Gabriela Flores – jornalista SMS

 

17 de setembro de 2025
