Homem é morto a tiros em Penedo; vítima havia deixado presídio há pouco mais de um mês

Homem é morto a tiros em Penedo; vítima havia deixado presídio há pouco mais de um mês

Um homem, identificado como Jaelisson Correia dos Santos, foi assassinado a tiros na rua do Camartelo, localizada no Centro de Penedo. O crime foi registrado na noite da quarta-feira (17).

De acordo com as informações apuradas, o homem havia deixado o sistema prisional há pouco mais de um mês, onde cumpria pena por tráfico de drogas antes de ganhar a liberdade.

A Delegacia de Homicídios de Penedo já identificou o principal suspeito e equipes policiais seguem em diligências para capturá-lo. O caso está sendo investigado para esclarecer a motivação do homicídio.

Fonte: NN1