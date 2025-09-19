Prefeitura de Penedo alcança a marca de 160 mil alevinos distribuídos para agricultura familiar

Na manhã desta sexta-feira (19), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola (SEMDAGRO) de Penedo realizou mais uma entrega de alevinos, contemplando 32 agricultores familiares com 37 mil peixes das espécies tilápia e tambaqui.

Com esta ação, conduzida pelo gestor da SEMDAGRO e vice-prefeito Valdinho Monteiro, o município alcançou a marca de 160 mil alevinos distribuídos em 2025, beneficiando mais de 120 famílias.

A iniciativa é fruto da parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), responsável pelo fornecimento das espécies tilápia, tambaqui e xira. A Prefeitura de Penedo entra com a assistência técnica especializada, acesso gratuito aos alevinos e escavação dos tanques.

“Quando a gente tem uma pasta gerida por alguém do campo, as necessidades do agricultor são atendidas de verdade. Ontem colhemos arroz de sequeiro na Ponta Mofina, cultivo que não acontecia há mais de 20 anos na comunidade. E hoje estamos celebrando a marca de 160 mil alevinos entregues em menos de um ano. A Secretaria vem desenvolvendo ações que beneficiam cada agricultor e vamos fazer muito mais”, comemorou o superintendente da SEMDAGRO, Genildo Gomes.

As falas foram encerradas pelo secretário e vice-prefeito, Valdinho Monteiro, que agradeceu a parceria com a Codevasf e ressaltou os avanços conquistados ao longo de nove meses à frente da pasta.

“É sempre um prazer encontrar homens e mulheres que vivem do campo. Eu nasci no campo, tenho raízes e até hoje sou agricultor, por isso sei das dificuldades. Mas estamos aqui para ajudar, dar assistência técnica e contribuir com o manejo das culturas. Avançamos no plantio de arroz, de milho e agora na produção de peixes em tanques escavados. Graças às novas tecnologias, podemos evoluir muito mais. Por isso, procurem sempre nossos técnicos, porque sem tecnologia e eficiência técnica não conseguiremos gerar emprego e renda. Qualquer dúvida venha aqui também”, afirmou.

Famílias beneficiadas, números e assistência técnica

Com a entrega mais recente de 37 mil alevinos, a Prefeitura de Penedo atingiu a marca de 160 mil unidades distribuídas em apenas nove meses. O agricultor familiar Marciel Oliveira, morador do povoado Itaporanga, é um dos beneficiados pelo projeto, que contempla desde a entrega dos alevinos até a escavação e manutenção dos tanques.

Cada unidade, com dimensões de 6 x 20 metros, tem custo aproximado de R$ 2 mil, e conta com acompanhamento técnico realizado por engenheiros de pesca durante todo o ciclo.

“Quero agradecer à Secretaria e a todos que estão me dando essa oportunidade, com a entrega dos alevinos e todo o apoio. Espero continuar inserido no projeto e colher bons resultados em breve. Desejo que tudo ocorra bem para todos e que a Secretaria siga ajudando o homem do campo”, declarou o agricultor.

Cilmatação – Durante a entrega, o engenheiro de pesca da SEMDAGRO, Jurandir Reis, repassou orientações importantes aos novos produtores de pescado, especialmente sobre o processo de climatação, que consiste na adaptação dos peixes ao novo ambiente, em situações de variação de temperatura.

“Ao chegarem aos tanques, não coloquem os alevinos de imediato. Como eles vêm acondicionados em sacolas com oxigênio, deixem cerca de 20 minutos na água, fazendo liberação e adaptação gradualmente. A alimentação só deve começar após 24 horas, utilizando ração específica para recém-nascidos, de cerca de 1 milímetro, com proteína bruta entre 38% e 40%. Qualquer dúvida, procurem nossa equipe. Faremos o acompanhamento até o ponto de comercialização”, explicou.

por Roberto Miranda – jornalista Secom/PMP