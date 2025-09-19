Prefeitura de Penedo amplia investimentos em educação com mais ônibus e câmaras frigoríficas

O prefeito Ronaldo Lopes e o secretário municipal de Educação, Luciano Lucena, entregaram nesta sexta-feira, 19, dez ônibus para o transporte de estudantes e 40 câmaras frigoríficas para armazenar alimentos preparados nas unidades da rede pública.

O investimento amplia a frota dos ‘amarelinhos’ para 53 veículos. Junto com o transporte contratado, todos os dias cerca de 5.400 estudantes saem de casa até a respectiva unidade de ensino, com retorno também seguro e monitorado.

Atualmente, o serviço disponibilizado pela Prefeitura de Penedo atende 3.600 alunos e alunas da rede pública municipal, 1.300 da rede estadual e mais 500 universitários que estudam em Arapiraca.

“Eu sempre deixo claro que a prioridade número 1 do nosso governo é a educação. Já terminamos quatro anos de mandato e temos mais três anos e meio pela frente e nesse período de oito anos nós vamos transformar a educação de Penedo e isso que já está acontecendo vai acontecer cada vez mais”, ressaltou Ronaldo Lopes durante a agenda de trabalho realizada na Praça Barão do Penedo.

O prefeito penedense que investe tanto na formação de novas gerações quanto na erradicação do analfabetismo entre jovens e adultos frisou o apoio dos vereadores nos avanços para o município e o trabalho liderado por Luciano Lucena.

“A nossa parte, como gestores, é dar toda a estrutura e condições de trabalho, mas são vocês os responsáveis por essa transformação, por esse crescimento”, frisou Ronaldo Lopes, dirigindo-se aos trabalhadores e trabalhadoras da SEMED, categoria que cujo Plano de Cargos, Carreiras e Salários foi atualizado em junho deste ano.

Além disso, o governo municipal destina mais recursos próprios na alimentação escolar do que a União. “Nós recebemos do governo federal um milhão e duzentos mil reais para fazer a merenda de 11 mil alunos durante o ano todo e o Ronaldo dá um suporte financeiro de mais de dois milhões de reais por ano”, pontuou Luciano Lucena.

Com isso, a Prefeitura de Penedo compra mais itens da agricultura familiar local, a ponto de precisar adquirir 40 câmaras frigoríficas para que creches e escolas tenham equipamento adequado para armazenar frutas, verduras, carnes e hortaliças. As geladeiras das cozinhas das unidades da rede SEMED ficaram pequenas para tanto alimento perecível.

“Hoje nós estamos resolvendo esse problema que foi apresentado pelos diretores das escolas ao Luciano. Nós fomos buscar a solução e estamos distribuindo agora 40 mini câmaras frigoríficas”, comemorou Ronaldo Lopes, informando sobre a entrega do equipamento em cada escola, algumas contemplada com duas devido ao maior número de estudantes.

O presidente da Câmara Municipal de Penedo, Manoel Messias Lima, disse que o melhor presente para o povo penedense é a melhoria das condições de serviço para os servidores da Educação e os resultados dos investimentos no alunado.

“A gente só tem que agradecer a Deus e agradecer a sua equipe de trabalho, prefeito Ronaldo, e a todo o grupo da educação porque ninguém é forte sozinho e quando a gente sabe ter comando, ter disciplina e planejar o que se quer, os resultados aparecem”, afirmou o representante dos vereadores penedenses.

Ronaldo Lopes agradeceu o empenho de todos, elogiou a apresentação da Banda Municipal Jorge Souza Nascimento, informando os próximos investimentos na rede pública de educação em Penedo.

A população vai ganhar uma escola com 13 salas de aula e ginásio poliesportivo no terreno onde funcionou o Clube dos 30, investimento inserido no PAC. Em avançado estágio de construção, a nova escola Santa Luzia dá novo uso ao CAIC, trabalho feito em parceria com o Governo de Alagoas.

Além disso, mais dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) serão construídos em Penedo, um no povoado remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros e o outro na cidade, onde havia o Lar de Nazaré.

por Fernando Vinícius (jornalista Secom PMP)