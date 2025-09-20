Igeduc será banca organizadora de concursos de três municípios de Alagoas

O Instituto Igeduc foi definido como banca organizadora dos próximos concursos públicos de três municípios de Alagoas: Poço das Trincheiras, Passo de Camaragibe e Porto Calvo.

 

O extrato do contrato com a Prefeitura de Poço das Trincheiras foi publicado na sexta-feira (19) no Diário Oficial dos Municípios.

 

As datas de divulgação dos editais ainda não formam informadas.

 

A banca já organizou outros certames, como o da Prefeitura de Japaratinga (AL) e de municípios de Pernambuco, sendo responsável pelas etapas inscrição, aplicação das provas e divulgação dos resultados.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

