Mais de 30 boletins de roubo de celular são registrados após festival em Palmeira dos Índios

Mais de 30 boletins de ocorrência por furto e roubo de celulares, foram registrados após o Festival de Inverno realizado em Palmeira dos Índios, interior de Alagoas, no mês de agosto. A ação criminosa em massa está sendo investigada pela Polícia Civil. As vítimas relataram que tiveram os aparelhos levados durante os shows.

De acordo com a investigação, a maioria dos furtos e roubos ocorreu enquanto o público se aglomerava, o que facilitou a ação dos criminosos. Parte dos celulares já foi recuperada graças ao rastreamento dos aparelhos após o registro da ocorrência na delegacia.

As autoridades orientam que quem ainda não fez o registro compareça a uma delegacia ou utilize a Delegacia Virtual para formalizar a ocorrência. O procedimento é a maneira que a Polícia Civil tem para tentar localizar e devolver os celulares roubados.

“Nós já conseguimos recuperar alguns aparelhos e a partir dessa semana, eles começarão a ser devolvidos aos seus legítimos donos”, disse o agente Eugênio Pedrosa.

De acordo com a Polícia Civil, a devolução só é possível mediante a apresentação de um documento de identificação com foto e o boletim de ocorrência que comprova o crime. Isso garante que o celular seja entregue ao proprietário legítimo.

A localização dos aparelhos é realizada por meio do rastreamento dos smartphones, feito com base no número IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel), a partir das informações repassadas pelas operadoras.

As pessoas que estão de posse desses aparelhos que foram furtados ou roubados estão sendo intimadas a comparecerem ao Cisp de Palmeira dos Índios para entrega e presunção da boa fé.

Aqueles que receberam a notificação e ainda não realizaram a devida devolução do aparelho poderá responder judicialmente pelo crime de receptação.

Fonte: G1/AL