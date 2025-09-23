Homem é preso praticando assaltos, exigindo transferências via PIX com uso de violência e ameaças

Um homem de 34 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (22), no bairro do Jacintinho, em Maceió, suspeito de praticar assaltos com exigência de transferências via PIX. Segundo informações da Polícia Civil, ele vinha praticando diversos assaltos nos bairros da Jatiúca, Poço, Tabuleiro e Farol nos últimos quatro meses.

As vítimas informaram à polícia que o homem agia com violência e fazia ameaças, obrigando as pessoas a realizarem transferências bancárias para contas indicadas por ele. Um dessas contas está em nome da própria companheira.

“Chegamos à identificação desse suspeito que foi preso em flagrante delito e encaminhado à audiência de custódia”, disse o delegado Thiago Prado.

Fonte: G1/AL