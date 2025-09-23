Homem é preso praticando assaltos, exigindo transferências via PIX com uso de violência e ameaças

23 de setembro de 2025
0 59
Augusto Castro

Um homem de 34 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (22), no bairro do Jacintinho, em Maceió, suspeito de praticar assaltos com exigência de transferências via PIX. Segundo informações da Polícia Civil, ele vinha praticando diversos assaltos nos bairros da Jatiúca, Poço, Tabuleiro e Farol nos últimos quatro meses.

 

As vítimas informaram à polícia que o homem agia com violência e fazia ameaças, obrigando as pessoas a realizarem transferências bancárias para contas indicadas por ele. Um dessas contas está em nome da própria companheira.

 

“Chegamos à identificação desse suspeito que foi preso em flagrante delito e encaminhado à audiência de custódia”, disse o delegado Thiago Prado.

 

Um homem de 34 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (22), no bairro do Jacintinho, em Maceió, suspeito de praticar assaltos com exigência de transferências via PIX. Segundo informações da Polícia Civil, ele vinha praticando diversos assaltos nos bairros da Jatiúca, Poço, Tabuleiro e Farol nos últimos quatro meses.

 

As vítimas informaram à polícia que o homem agia com violência e fazia ameaças, obrigando as pessoas a realizarem transferências bancárias para contas indicadas por ele. Um dessas contas está em nome da própria companheira.

 

“Chegamos à identificação desse suspeito que foi preso em flagrante delito e encaminhado à audiência de custódia”, disse o delegado Thiago Prado.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

23 de setembro de 2025
0 59

Artigos relacionados

Prefeitura de Penedo reforma cobertura do Pavilhão da Farinha

23 de setembro de 2025

Seduc abre novas inscrições para o Encontro Estudantil 2025

22 de setembro de 2025

Essa do interior cidade conhecida como “Atenas Alagoana” encanta visitantes no Nordeste com beleza às margens do Rio São Francisco

21 de setembro de 2025

Mais de 30 boletins de roubo de celular são registrados após festival em Palmeira dos Índios

21 de setembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo