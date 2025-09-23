Prefeitura de Penedo reforma cobertura do Pavilhão da Farinha

A Secretaria Municipal de Abastecimento (SEMAB) está resolvendo um problema que prejudica o comércio no Pavilhão da Farinha, imóvel situado no Centro Histórico de Penedo.

As telhas ecológicas instaladas em 2012, durante a reforma viabilizada pelo Programa Monumenta, estão deterioradas. Durante o inverno, ocorrem goteiras e infiltrações na estrutura do espaço que é um marco da maior feira livre da cidade.

“O grande problema do nosso Pavilhão da Farinha é o telhado que está em condições precárias. Quando chove, molha os alimentos, prejudica o comércio das pessoas que têm seus pontos aqui dentro, inclusive de alimentação, e nós estamos substituindo as telhas em toda a extensão desse espaço”, reforça Messias Lima Júnior, gestor da SEMAB.

Os serviços são mais um avanço na manutenção dos mercados públicos da Prefeitura de Penedo, locais que eram administrados pela Secretaria de Desenvolvimento e Abastecimento Agrícola até o ano passado.

Com a instituição da SEMAB, o prefeito Ronaldo Lopes e o vice Valdinho Monteiro propiciaram mais autonomia ao setor que também administra as feiras livres de Penedo.

“Nós estamos melhorando os nossos mercados, já recuperamos a cobertura do Mercado Público Municipal, que fica ao lado do Pavilhão da Farinha, e agora estamos fazendo esse serviço que beneficia toda a comunidade penedense, principalmente as pessoas que trabalham aqui, dando mais dignidade para comerciantes e clientes”, destaca o Secretário Messias Júnior.

Com aproximadamente vinte anos de atividades no pavilhão, Gilvan da Farinha – como o comerciante Gilvan Justino é mais conhecido – recorda que os problemas na cobertura do espaço onde a circulação de pessoas é intensa começaram pouco tempo após da reforma feita há 13 anos.

“Eu acredito que esse serviço vai terminar logo, a gente já passou por muito problema aqui, no Pavilhão da Farinha, e essa parte das telhas era mais urgente”, disse Gilvan sobre a etapa inicial de um projeto mais amplo que revitalizará o imóvel concluído na década de 1930.

por Fernando Vinicius – jornalista Secom PMP