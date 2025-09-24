Trator desgovernado, dirigido por motorista embriagado, mata motociclista e fere mulher em Penedo

Um motociclista de 55 anos morreu na noite desta terça-feira (23) após ser atingido por um trator que avançou pela rua no município de Penedo, interior de Alagoas. O veículo era conduzido por um homem que apresentava sinais claros de embriaguez.

Segundo a Polícia Militar, o trator bateu na moto e, em seguida, atingiu um imóvel, derrubando o muro e danificando outro automóvel. O homem que conduzia a motocicleta morreu no local.

Durante o impacto, uma mulher que estava no trator caiu e foi atropelada pelo próprio veículo. Ela recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada à UPA de Penedo, sendo transferida em estado grave para um hospital em Arapiraca.

O motorista foi levado à Central de Polícia de Penedo e em seguida, encaminhado para fazer o teste do bafômetro na unidade da Polícia Rodoviária Federal em São Sebastião. Foi contatado 0,80 mg/L de álcool por litro de ar expelido, índice que configura crime de trânsito.

Ele permanece sob custódia pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do acidente.

Fonte: G1/AL