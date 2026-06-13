Ex-cabo da PM é condenado a 21 anos por sequestro e morte de sargento em Maceió

O réu respondia ao processo em liberdade. Após a sentença, o juiz Geraldo Amorim determinou o cumprimento da pena em presídio comum de segurança máxima. Por ter sido expulso da corporação, Gilmar não terá direito a cumprir pena em unidade militar.

“Se tivesse ido para a reserva ou reforma, iria para o presídio militar, mas como foi expulso, irá para um presídio comum. Longe dos demais presos, até porque, de qualquer forma, o senhor é um ex-policial militar”, afirmou o magistrado ao anunciar a condenação.