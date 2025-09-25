Cine Penedo exibe curtas metragens do Projeto Luz, Câmera, Conexão

Dezesseis filmes de curta metragem serão exibidos no Cine Penedo entre quinta-feira, 25, e sábado, 27, com acesso gratuito para as sessões que começam às 19 horas em todas as datas.

A programação da Mostra Primeiro Ato é parte do Festival Luz, Câmera, Conexão, projeto desenvolvido pela produtora cultural Luiza da Mata (Opará Produções) contemplado em edital do Sebrae Alagoas e apoiado pela Prefeitura de Penedo.

De caráter competitivo, o incentivo à produção audiovisual contempla cineastas estreantes do Nordeste brasileiro, com a exibição dos curtas no espaço reinaugurado em novembro de 2023, durante a abertura do 13º Circuito Penedo de Cinema.

O júri oficial da Mostra Primeiro Ato premiará as produções nas seguintes categorias; Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Direção, Melhor Atuação, Melhor Direção de Fotografia e Melhor Filme pelo Júri Popular.

A programação será encerrada com a projeção de “Brincadeira ou Consequência”, de Matheus Monteiro, filme que explora como uma brincadeira inocente pode desencadear consequências irreversíveis, nos fazendo refletir sobre o peso de cada escolha.

Confira abaixo a programação da Mostra Primeiro Ato no Cine Penedo

QUINTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO

A Pisada é Delas – Mulheres do Coração Nazareno.

Direção: Patrícia Vera Rocha

Sinopse: Documentário sobre a história de vida de três mulheres do único maracatu rural formado exclusivamente por mulheres na cidade de Nazaré da Mata-PE, destacando o papel feminino no folguedo, suas lutas sociais e resistência cultural.

Facção

Direção: Henrique Corrêa

Sinopse: Ana e sua família são proprietárias de uma facção, lugar onde suas vidas se entrelaçam com o trabalho. Tudo ia normal na rotina corrida da família, até que algo inesperado acontece e vai mexer com toda a dinâmica do trabalho liderado por Ana.

Aláfia

Direção: Cecília Fontenele

Sinopse: Em Aláfia, Sandra, uma mulher negra de 28 anos, enfrenta um dia desafiador na cidade. Entre os cuidados com o filho, marido e o pai doente, ela revisita seu passado e ancestralidade em busca de forças no sagrado, pedindo a cura de seu pai.

Tapando Buracos

Direção: Pally e Laura Fragoso

Sinopse: Rosa e Janaína são duas jovens que sobrevivem tapando buracos em uma estrada rural no alto sertão. Além da falta de dinheiro e de perspectivas de futuro, elas enfrentam a escassez de insumos básicos para sua higiene íntima, se deparando com o preconceito, a falta de informação e os tabus sobre a temática da menstruação.

Dentro de Mim

Direção: Dayane Teles

Sinopse: Durante sua adolescência, o artista visual alagoano Jackson de Lima começou a ter estranhas visões ao dormir. Sonhava com uma criatura enorme, sem sexo definido, que aparecia flutuando e se lançava contra ele, para machucá-lo. O sonho recorrente persistiu, até que uma noite Jackson decidiu: aquele seria o último confronto entre os dois.

SEXTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO

Candinga – O Filme

Direção: Jheyds Kann

Sinopse: Candinga se passa em um universo afrofuturista, onde o protagonista é um guerreiro que recebe dos Encantados a missão de viajar no tempo para recuperar uma semente ancestral e assim salvar a natureza da ganância humana. Ele é o protetor da floresta e da mandioca, lutando para defender os territórios de povos e comunidades tradicionais e a biodiversidade

Cantinela

Direção: Dhiones do Congo

Sinopse: Um pescador solitário cumpre um ritual no Açude Cordeiro, tentando suprir a ausência de sua esposa, transformando-a numa entidade das águas. Uma história de amor, saudade e recomeço.

Rebordosa

Direção: Darlan Sousa

Sinopse: Dois amigos tentam manter juntos uma quitinete na periferia de Fortaleza, mas algumas broncas movimentam o enredo do curta metragem ambientado na capital cearense.

Quando o Passado for Presente lembre-se de mim no Futuro

Direção: Rafael Vilarouca

Sinopse: Entre histórias particulares e coletivas, diferentes momentos ritualísticos são encenados nas fotografias do arquivo familiar do artista. Tentando compreender a interioridade dessas fotografias e sua significação no presente, busca-se desvendar – e simultaneamente criar – outros e novos mistérios circunscritos nas imagens, para, assim, desprogramar esquecimentos.

Tempo Triz

Direção: Mário Kinho

Sinopse: Dois jovens cientistas constroem uma máquina do tempo que envia objetos pequenos ao futuro, mas antes do teste final, um dilema coloca a dupla em conflito, ponto central da trama que gira em torno do risco de uma catástrofe quântica e pessoal.

SÁBADO, 27 DE SETEMBRO

Eu Sempre Sonhei em Ter uma Mata

Direção: Aldemir Barros e Bruno Leal

Sinopse: O filme é resultado de um projeto de extensão da Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) e apresenta a história de Dona Fátima, responsável pelo Espaço EcoBrisa Área de Proteção Ambiental Jurema, localizada em Arapiraca.

A Menina da Serra

Direção: Cleyson Gomes

Sinopse: Apesar das dificuldades da vida no campo, Edinete encontra felicidade nas pequenas coisas. Porém, uma dessas coisas a leva para um lugar totalmente novo e inesperado, desafiando tudo o que ela conhece.

A Carta

Direção: Júnior Ferraz

Sinopse: O enredo retrata uma criança que vive em uma comunidade sertaneja, no início do século passado, que deseja escrever uma carta e por não saber escrever, solicita ao ancião escrivão que faça a missiva para um destinatário especial, sobre tema muito delicado.

Hipocondríaco

Direção: Paulo Roberto e Helena Florentino

Sinopse: Nas ruas de Mangabeira, Augusto e seus amigos se divertem com a clássica brincadeira de polícia e ladrão — até que encontram um corpo em um terreno abandonado. A partir desse momento, a infância dá lugar a reflexões profundas sobre medo, violência e a realidade das periferias.

Lá na Frente

Direção: Márcio Andrade

Sinopse – O filme é uma animação que narra a história de Pedro, um garoto que espera ansiosamente a chegada de sua irmã, Raula. Mas, ao receber a notícia de que ela não virá mais, ele mergulha em um vínculo que atravessa o tempo

Agora Eu Sou Negro

Direção: Pedro Andrade

Sinopse: Durante boa parte de sua vida, André Vicente, artista visual de Caicó (RN), não se sentia negro, já que convivia num mundo de brancos e produzia uma arte que dialogava com as temáticas da branquitude. Ao se descobrir negro, sua trajetória de vida mudou completamente e suas produções artísticas se voltaram para temáticas negras e suas personagens. Uma nova identidade foi se construindo e a arte foi a voz que a mostrou ao mundo.

