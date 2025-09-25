Ministério da Cultura destaca avanço nas políticas públicas culturais na Prefeitura de Penedo

25 de setembro de 2025
0 21

O escritório do Ministério da Cultura em Alagoas realizou nesta quarta-feira, 24, uma reunião de âmbito regional, em Penedo, para orientar e tirar dúvidas de representantes de sete municípios sobre o Sistema Nacional de Cultura (SNC).

 

Pedro Verdino,  coordenador do MinC no estado, abriu o encontro com um breve histórico sobre como diferentes governos melhoraram ou pioraram as políticas públicas para o setor, no Brasil, frisando que nunca se dispôs de tantos recursos como agora.

E para ter acesso aos investimentos destinados pelo governo federal, é preciso que as prefeituras atualizem a legislação municipal e se organizem administrativamente, inclusive com os setores da economia criativa, como Penedo já fez.

 

“Penedo está muito avançado porque tem uma secretaria estruturada, equipe atuante, Consellho Municipal de Cultura e isso é fundamental porque o Ministério precisa que os municípios estejam estruturados para que os recursos cheguem, que as administrações saibam como se habilitar e fazer com que os investimentos cheguem aos fazedores de cultura de sua cidade”. explica Pedro Verdino.

 

O coordenador agradeceu a recepção da Secretária Teresa Machado e da equipe da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), sugerindo que outros municípios sigam o exemplo de Penedo para a viabilizar a implantação do Sistema Nacional de Cultura, citando ainda o Governo de Alagoas como referência positiva.

 

Para Teresa Machado, o encontro foi “um momento muito importante de troca de conhecimento, de muito aprendizado, onde a gente pôde reafirmar o compromisso da nossa gestão com as políticas públicas, não só para o município, mas também em nível nacional, valorizando a importância de difundir e de fomentar cada vez mais a produção cultural”.

 

PNAB

 

A gestora da SEMCLEJ informou ainda que na próxima sexta-feira, 26, haverá a apresentação do plano para aplicação de recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) durante reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC).

A agenda de trabalho acontece às 10 horas, no

auditório da Casa de Aposentadoria, e também inclui em sua pauta análise do regimento interno do CMPC e apresentação do Festival Internacional de Música de Penedo e Portugal em Cena, eventos que serão realizados na Cidade Criativa da Unesco no próximo mês de outubro.

 

 

 

Por Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP

 

25 de setembro de 2025
0 21

Artigos relacionados

Cine Penedo exibe curtas metragens do Projeto Luz, Câmera, Conexão

25 de setembro de 2025

Trator desgovernado, dirigido por motorista embriagado, mata motociclista e fere mulher em Penedo

24 de setembro de 2025

Homem é preso praticando assaltos, exigindo transferências via PIX com uso de violência e ameaças

23 de setembro de 2025

Prefeitura de Penedo reforma cobertura do Pavilhão da Farinha

23 de setembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo