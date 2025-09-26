Conselho de Cultura de Penedo discute investimentos da PNAB

O Conselho Municipal de Políticas Culturais reuniu-se nesta sexta-feira (26), na Casa de Aposentadoria, para tratar de assuntos importantes, que vão desde o fomento cultural e a aplicação de recursos até a projeção de Penedo em grandes festivais.

Com representantes de diversos setores culturais, o presidente do Conselho e superintendente da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), Marcos Muniz, apresentou o plano de trabalho da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), que prevê recursos de R$ 446.393,12 para o segundo ciclo.

Muniz também destacou os próximos grandes eventos que serão realizados, como o Festival Internacional de Música de Penedo e o Portugal em Cena, ambos em outubro.

“Uma das pautas deste encontro é o plano de aplicação dos recursos da PNAB para o segundo ciclo. Os recursos já existem, faltando apenas o aval do Ministério da Cultura para sua execução. Os projetos envolvem editais de fomento cultural, bolsas de mestres da cultura viva e editais de pontos de cultura”, explicou o presidente.

Para os próximos ciclos da PNAB já estão previstos R$ 1.785.572,48, que serão liberados após a aprovação dos projetos enviados ao Ministério da Cultura.

A secretária de Cultura, Teresa Machado, também acompanhou o encontro. “Enquanto conselheira, apresentei o plano de aplicação dos recursos para o segundo ciclo da PNAB, que devemos receber ainda este ano. Também já recebemos sinalização do Governo Federal sobre os valores garantidos até 2027. É um momento muito importante, pela presença de representantes da sociedade civil organizada e dos órgãos da gestão, para que possamos construir cada vez mais uma política cultural integrada”, ressaltou.

O coordenador pedagógico do Festival de Música de Penedo (Femupe) e professor da Ufal, Marcos Moreira, também participou do encontro, reforçando a realização dos próximos grandes eventos: o Festival Internacional de Música de Penedo e o Portugal em Cena.

