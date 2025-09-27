Ronaldo Lopes, Paulo Dantas e Renan Filho visitam obra da ponte Penedo-Neópolis

O investimento em infraestrutura mais esperado pela população do Baixo São Francisco está sendo construído e tem recursos assegurados para sua conclusão, conforme afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho, durante visita à obra da ponte Penedo-Neópolis.

Ao lado do governador Paulo Dantas, do prefeito Ronaldo Lopes e comitiva formada por vereadores, funcionários das construtoras, do DNIT e lideranças políticas de Penedo e de Igreja Nova, eles estiveram no canteiro das empresas Astra Leste e A.Gaspar, consórcio responsável pelo empreendimento que vai impulsionar o desenvolvimento da região ribeirinha.

Renan e Paulo sobrevoaram o local e depois viram os serviços em embarcações. “Nós observamos o andamento da obra, muita gente trabalhando nessa ponte de 1.200 metros e lá em Neópolis, ela está avançada porque já sai na cidade e vai chegar aqui em Penedo, onde será feito um novo acesso para esse novo momento dessa região”, destacou Renan Filho, parabenizando o DNIT e as construtoras.

“Eu sempre tive um carinho enorme por Penedo, prefeito Ronaldo sabe disso, e quando fui governador, fiz uma série de investimentos. Agora, Paulo vem tocando outros investimentos aqui também, e a construção dessa ponte significa a materialização de um sonho histórico do povo penedense. Tinha gente que não acreditava, mas nós estamos fazendo e a gente vai terminar essa ponte no ano que vem”, completou o ministro sobre o investimento orçado em mais de 200 milhões de reais, fora a construção de estradas que serão federalizados.

Com rodovias BR nas dois acessos, em Alagoas e Sergipe, o tráfego de veículos será mais rápido e seguro. “Eu acredito muito no desenvolvimento de Alagoas como um todo, mas o sul do estado e o Baixo São Francisco estão recebendo investimentos que certamente irão criar novas vertentes para o desenvolvimento da região”, completou o ministro.

Realização de um sonho

“Penedo era considerado fim de linha, principalmente por empresas que atuam na logística de distribuição de materiais, e agora a realidade está mudando, graças ao nosso ministro Renan Filho. Agora chegou o momento da realização desse sonho de todo o povo penedense e neopolitano e nós estamos aqui para agradecer,”, ressaltou Ronaldo Lopes, citando o aporte de emendas quando Renan Filho era deputado federal.

O prefeito penedense mencionou ainda a vinda do presidente Lula a Penedo durante a Caravana da Cidadania, em 2017. Na oportunidade, ele fez a travessia do rio São Francisco em uma embarcação, mas poderá retornar para se deslocar entre Alagoas e Sergipe pela nova ponte.

“Eu tenho ainda três anos e meio do meu segundo mandato e, com certeza, vamos inaugurar essa ponte junto com Renan Filho, Paulo Dantas e o presidente Lula. A história de Penedo que está sendo transformada, bem diferente do período em que Penedo esteve estagnado por muito tempo”, observou Ronaldo Lopes.

Aeroporto Freitas Melro

O governador Paulo Dantas celebrou a parceria com o governo federal e falou sobre a reforma e revitalização do Aeroporto Freitas Melro, investimento solicitado por Ronaldo Lopes que está em andamento, com previsão de ser entregue no primeiro semestre de 2026.

“Eu tenho certeza absoluta, junto com a ponte e com todos esses outros investimentos, nós estamos impulsionando o desenvolvimento aqui do Baixo de São Francisco e de Penedo, cidade histórica, rica em cultura que tem todas as possibilidades de atrair empresas, atrair investimentos privados e promover muitos empregos”, disse Paulo Dantas.

“Penedo vai ter um dos aeroportos mais modernos de Alagoas e do Nordeste, isso também vai contribuir muito para o desenvolvimento do nosso turismo e de outros setores da economia local e regional”, acrescentou Ronaldo Lopes.

O governador também assinou a ordem de serviço para a construção de creches CRIA, a terceira para Penedo e uma para Igreja Nova, município representado pelo prefeito Thiago Matheus e vereadores na agenda de trabalho realizada no canteiro das obras da ponte.

“Nós vamos construir mais de 100 creches e eu quero entregar 200 para nós promovermos oportunidades para quem trabalha na educação e, principalmente, atender 40 mil crianças de zero a quatro anos de idade que estarão no melhor ambiente para receber muito carinho, alimentação de qualidade e uma educação apropriada”, conclui Paulo Dantas.

por Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP