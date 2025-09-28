Município com IDEB recorde: Penedo é premiado no Escola 10

28 de setembro de 2025
O Governo de Alagoas premiou Penedo e mais 65 municípios do estado que alcançaram ou ultrapassaram a meta do Índice de Educação Básica (IDEB), um dos objetivos do Programa Escola 10.

 

A avaliação mais recente do indicador que mede a qualidade da educação no Brasil aconteceu em 2023, quando o IDEB de Penedo atingiu o maior índice de sua história.

 

A meta era 6, mas o trabalho desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) alcançou 6,3.

 

“O prêmio do IDEB é fruto do trabalho coletivo da nossa educação. Superar a meta nacional mostra que Penedo está avançando e que vamos seguir valorizando nossos profissionais e garantindo ensino de qualidade para nossas crianças”, afirmou o prefeito Ronaldo Lopes.

 

Além das homenagens e troféu simbólico na cerimônia que houve em Maceió na noite desta sexta-feira, 26, com presença do governador Paulo Dantas, Penedo e os demais municípios com bom desempenho no IDEB 2023 foram premiados com um incentivo financeiro total de R$ 20 milhões.

 

De acordo com o Programa Escola 10, o valor do prêmio deve destinar 70% para a valorização dos profissionais da educação do município e os outros 30% para melhorias em infraestrutura e formação.

 

Penedo participou da solenidade realizada no Centro de Convenções da capital alagoana, representado por Keith Guimarães, superintendente pedagógica da SEMED.

 

 

Outro mérito penedense veio com o desempenho da Escola Estadual Hermílio de Freitas Melro, destaque entre as unidades da rede pública estadual situada em Penedo.

 

 

 

Fonte: Secom PMP

 

28 de setembro de 2025
