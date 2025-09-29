Prefeitura de Penedo atua com rapidez ao interditar estrada afetada pelas chuvas e começar recuperação

29 de setembro de 2025
As chuvas que caem sobre Penedo e região desde o último sábado, 27, danificaram trecho da estrada em direção à região da Ponta Mofina.

 

Com agilidade, o local onde um buraco impede o tráfego seguro de veículos foi sinalizado e interditado pela Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT).

 

Além da agilidade da medida de orientação aos condutores na manhã desta segunda-feira, 29, a Prefeitura de Penedo determinou a recuperação da estrada.

 

O trabalho a cargo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) prevê a completa restauração do estrago na estrada de terra que viabiliza o acesso para diversas comunidades ribeirinhas.

 

 

 

por Fernando Vinícius – jornalista Secom

 

29 de setembro de 2025
