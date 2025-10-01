Carreta perde controle em quebra-molas e invade escola recém-inaugurada em São Sebastião

1 de outubro de 2025
Corpo de Bombeiros/Divulgação

O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e destruiu parte da Escola Estadual Maria Élida Dias Cabral Pereira, no trevo da AL-110, em São Sebastião, na manhã desta quarta-feira (1º). Recém-inaugurada, a unidade de ensino foi fundada em junho deste ano.

 

Não há registro de feridos e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, os danos foram apenas materiais. Além da escola, um carro e quatro motocicletas que estavam estacionados na frente da escola também foram atingidos. O carro é de um professor da Maria Élida Cabral Pereira.

 

Primeiras informações dão conta de que o acidente ocorreu depois que o motorista da carreta não percebeu um redutor de velocidade (quebra-molas) também implantado há poucos dias na via.

 

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e precisou agir para conter um vazamento de combustível na pista.

 

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que, no momento do acidente, as atividades do dia ainda não haviam sido iniciadas.

 

“Como medida de segurança e para permitir o trabalho ininterrupto das equipes técnicas, as aulas foram imediatamente suspensas durante todo o dia de hoje. Os alunos que já estavam no local foram prontamente liberados para retornar às suas casas, com o devido acompanhamento da equipe gestora”, diz trecho da nota.

 

Ainda segundo a pasta, foi enviada para a Escola Maria Élida uma equipe de engenharia da Seduc para a primeira avaliação dos danos estruturais do prédio e planejar os reparos.

 

A secretaria encerra a nota afirmando que mantém contato com os órgãos competentes e aguarda o fim da avaliação do ocorrido para que se determine as causas e extensão real dos prejuízos.

 

Não há data para o retorno das aulas.

 

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

