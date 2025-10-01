Prefeitura de Penedo decreta ponto facultativo no dia 6 de outubro

A Prefeitura de Penedo, por meio do Decreto Municipal nº 993, de 01 de outubro de 2025, estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima segunda-feira, 06 de outubro.

A medida foi definida considerando que no dia seguinte, 07 de outubro, será feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, padroeira de Penedo. Dessa forma, os servidores públicos estarão dispensados do comparecimento às unidades administrativas na segunda-feira, retomando suas atividades na quarta-feira após o feriado.

Funcionamento dos serviços essenciais

De acordo com o decreto assinado pelo prefeito Ronaldo Pereira Lopes, os dirigentes de cada órgão e entidade do Poder Executivo ficam responsáveis por garantir o funcionamento dos serviços essenciais que não podem ser interrompidos. Assim, áreas como saúde, segurança, limpeza urbana e outros setores de atendimento indispensável à população manterão suas atividades normalmente durante o ponto facultativo.

Fonte: Secom PMP