Riscos relacionados à intoxicação por metanol mobiliza ações educativas da Prefeitura de Penedo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está orientando e fiscalizando o comércio de bebidas alcoólicas, trabalho desenvolvido por meio do setor de Vigilância Sanitária nesta sexta-feira, 03 de outubro.

A iniciativa relacionada aos casos de intoxicação por metanol tem como objetivo conscientizar os responsáveis por estabelecimentos comerciais sobre a compra de bebidas com procedência confiável, inclusive distribuidoras, supermercados, bares e outros pontos de venda.

Até a tarde desta quinta-feira (2), o Brasil havia registrado 11 casos confirmados e 48 casos suspeitos de intoxicação por metanol, segundo dados oficiais do governo federal.

“Estamos muito preocupados com essa situação. Por isso, a Vigilância Sanitária lançou uma ação educativa de conscientização nas distribuidoras de bebida e em bares de Penedo para mostrar a importância de se comprar bebidas, com nota fiscal em distribuidores de credibilidade”, reforça o Diretor da Vigilância Sanitária, Ângelo Mendes.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população evitar, neste momento, o consumo de bebidas destiladas como vodka, gin e whisky. A prevenção é necessária para evitar o risco de consumir produto adulterado, o que pode causar sérios danos à saúde da pessoa, inclusive óbito.

Metanol

O metanol é uma substância química tóxica, utilizada principalmente como solvente industrial e combustível. Embora seja semelhante ao etanol, que é o álcool usado em bebidas, o metanol não é seguro para consumo humano.

Em bebidas falsificadas, a substância pode ser adicionada de forma clandestina, na tentativa de reduzir custos, resultando em um produto altamente perigoso.

Casos confirmados de intoxicação por metanol têm preocupado autoridades de saúde em diversas regiões do Brasil. Segundo informações do Ministério da Saúde, foram confirmados casos em São Paulo, além de casos suspeitos no Distrito Federal, Pernambuco e Bahia. A Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau), informou que não há registro de casos suspeitos ou confirmados no estado.

A ingestão de metanol pode causar sintomas graves poucas horas após o consumo, como: náuseas e vômitos, dor abdominal, visão embaçada ou cegueira, confusão mental, convulsões, dificuldade para respirar e, em casos graves, pode levar à morte.

UPA

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a UPA de Penedo está em estado de alerta e pronta para atender possíveis casos de intoxicação. Os médicos estão recebendo orientações sobre o protocolo de atendimento a vítimas de envenenamento por metanol, que exige resposta rápida e tratamento específico.

“Estamos atentos e atuando para proteger a população. Embora não haja casos em Alagoas, não podemos esperar que o problema chegue para agir. A Secretaria de Saúde de Penedo tem se antecipado, informando, orientando e preparando nossas equipes para qualquer eventualidade. É fundamental que as pessoas estejam alertas e só consumam bebidas de origem confiável. Nossa prioridade é preservar vidas e garantir que a saúde pública esteja segura diante de qualquer ameaça”, reforça Waninna Mendonça, gestora da Secretaria Municipal de Saúde.

A Prefeitura de Penedo alerta para que a população não compre bebidas de procedência duvidosa ou que apresente embalagens sem rótulo e lacre de fábrica. E qualquer denúncia de comércio irregular pode ser feita de forma anônima, junto à Vigilância Sanitária pelo telefone (82) 99117-7172.

