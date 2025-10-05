Usuários do CAPS de Penedo e de Igreja Nova concluem pintura mural do Projeto Nise em Cores e Formas

A Marina de Penedo tem um novo atrativo para moradores e visitantes: um mural produzido por usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Penedo e de Igreja Nova, municípios do Baixo São Francisco inseridos no Projeto Nise em Cores e Formas.

A obra de arte foi concluída na tarde desta sexta-feira, 03, mais uma etapa da iniciativa do Governo de Alagoas realizada em parceria com a Rede Alagoana de Artistas Visuais para a Saúde Mental, com emenda parlamentar do deputado Paulão, e apoio da Prefeitura de Penedo, por meio das secretarias municipais de Saúde e Cultura.

Ex-diretora do CAPS de Penedo e gestora da Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça, parabenizou o trabalho em equipe e o afeto vivido no dia a dia do setor responsável por assistir 380 pessoas em Penedo atualmente.

“É um orgulho muito grande para mim, enquanto secretária e ex-diretora de CAPS de Penedo, vê a quantidade de telas que foram produzidas nesse projeto. Nise, hoje, está muito feliz, muito alegre com tudo que vocês construíram”, comentou Waninna sobre as telas que serão expostas ao público, junto com o resultado do projeto em outros municípios.

A artista visual Marta Arruda, Mestra do Patrimônio Vivo de Alagoas 2025, é a coordenadora artística do Projeto Nise em Cores e Formas e prestigiou a confraternização, destacando a qualidade das obras feitas por artistas que passam a ter visibilidade.

“O projeto foi dividido entre oficinas do inconsciente e os murais do inconsciente, sendo que as telas produzidas em Penedo, Arapiraca, Santana do Ipanema, Piranhas, Palmeira dos Índios e Maceió irão compor a exposição que estará no shopping de Arapiraca e no Teatro Deodoro, em Maceió, em novembro”, informa Marta Arruda.

Depois disso, as telas serão devolvidas aos CAPS de origem “para que se crie um acervo, um estímulo, com exposição permanente, para que esse trabalho tenha continuidade, inclusive com exposição itinerante, inserida em eventos, museus, galeria de arte, fica a critério do CAPS”, acrescenta a integrante da Rede Alagoana de Artistas Visuais.

Teresa Machado, secretária de Cultura de Penedo, fez uma observação durante a solenidade. “Talvez vocês ainda não tenham percebido a dimensão desse projeto, no sentido que tivemos aqui o Persivaldo Figueirôa, um grande artista plástico, artista visual alagoano, e também Marta Arruda, que este ano recebeu o título de mestra do patrimônio vivo da cultura de Alagoas”, frisou sobre a dupla referência nas artes visuais.

“Eu costumo dizer que Penedo é palco de grandes artistas, não só os locais, mas também os reconhecidos nacionalmente, internacionalmente, e querem estar no nosso município. Então a gente está aqui, com a presença de Marta, que faz a curadoria do projeto”, acrescentou Teresa Machado sobre a iniciativa que transformou amadores em potenciais profissionais, apoiados e orientados por nomes de peso, agradecendo o empenho de todos.

O depoimento de Persivaldo Figueirôa, facilitador das oficinas realizadas em Penedo, foi além do sentimento de gratidão.

“Eu estou saindo com uma outra experiência de vida, em tão pouco tempo. Ninguém se conhecia e a troca de energia foi maravilhosa, por isso estou muito grato. O CAPS esteve totalmente envolvido com esse projeto, todo mundo participou em todas as situações, momento de exercício, momento de reflexão, momento de pintura. Nós vivemos esse espírito da Nise, ensinamento, aprendizado. Então, todo mundo sai, eu acho, com outra energia, com outros sentidos de vida”, afirmou, incluindo o agradecimento para ‘dona’ Maria Josenildes, dona da casa que passa a ter uma parede ‘instagramável’, como disse o artista visual.

Residindo há mais de 60 anos no imóvel que ganhou novas cores, Maria Josenildes declarou-se satisfeita com a novidade e incentivou outras pessoas a colaborarem, de forma solidária, com a cessão gratuita de um muro ou parede, como ela fez.

Quem quiser conferir a pintura mural, basta ir até a rampa ao lado da quadra de futevôlei da orla do Barro Vermelho e olhar em direção à casa de esquina da rua de acesso à Marina de Penedo.

O Projeto Nise em Cores e Formas é inspirado na trajetória da psiquiatra alagoana Nise da Silveira, referência mundial em práticas humanizadas no cuidado em saúde mental, e tem outras atividades até o final do ano.

No dia 09 de outubro, começa a fase Nise para Criança, realizado todas as quintas-feiras em Maceió, no Corredor Vera Arruda, até o final do mês. Em novembro acontecem as exposições de telas em Arapiraca e na capital alagoana.

O projeto será concluído em dezembro, com a apresentação especial do Ballet Maria Emília Clark no Teatro Gustavo Leite e com a alegria do bloco Malucos Beleza, do Hospital Portugal Ramalho.

por Fernando Vinícius – Secom PMP