Alagoas registra mais de 8 mil casos de arboviroses

O estado de Alagoas registrou 8.355 casos prováveis de arboviroses — dengue, chikungunya e zika Vírus — entre janeiro e setembro de 2025, conforme boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Os ​números apontam que a dengue continua sendo a doença com maior incidência, somando 6.042 notificações. Apesar disso, houve redução significativa em comparação com o mesmo período de 2024, quando o estado havia contabilizado 16.689 casos. Até o momento, um óbito foi registrado neste ano.

Já os casos de chikungunya somam 2.245, número seis vezes maior que o do ano passado, que havia registrado 369 casos. Em relação ao zika vírus, foram 35 casos confirmados em 2025, contra 63 no mesmo intervalo de 2024.

O boletim também apontou que 33 casos prováveis de febre do oropouche estão sendo monitorados pelas autoridades de saúde, o que reforçou a necessidade de atenção redobrada diante da variedade de arboviroses em circulação.

O que são arboviroses

As arboviroses são um grupo de doenças virais transmitidas por artrópodes, como mosquitos e carrapatos. Segundo o Ministério da Saúde (MS), essas infecções podem causar desde febre leve até complicações graves, com risco de morte em alguns casos.

Os principais vetores são os mosquitos dos gêneros aedes, culex, anopheles e o inseto do gênero orthobunyavirus, que se tornam transmissores ao picar uma pessoa infectada e, posteriormente, repassar o vírus a outros indivíduos.

Saiba como identificar os sintomas da dengue

Segundo a Sesau, geralmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, que dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, fraqueza, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas e coceira na pele. Contudo, a infecção pode ocorrer sem sintomas, com quadro leve, sinais de alarme e com gravidade.

Caso perceba esses sintomas, os órgão de saúde recomendam procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município ou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Como deve ser feita a prevenção contra a doença

Além dos sintomas comuns, a dengue pode evoluir para um quadro grave. Por isso, além da vacinação, é importante que não tenha água parada em locais como pratos de plantas, calhas, garrafas, caixas d’água, pneus, vasilhas de animais, cisternas, piscinas não tratadas e outros recipientes.

Fonte: G1/AL