CBF confirma critério, e Penedense disputará pela 1ª vez a Copa do Brasil

O Penedense está confirmado como o quarto representante do futebol alagoano na Copa do Brasil de 2026. O clube ribeirinho viverá um momento histórico, já que será a primeira participação de sua história na principal competição de mata-mata do país.

A confirmação veio nesse domingo (5), após a CBF publicar a diretriz para atribuição de vagas da Copa do Brasil e da Série D.

No documento, a entidade explica que “sob esse viés, para a Copa do Brasil 2026, a CBF criou 22 (vinte e duas) vagas adicionais, que serão concedidas para os clubes classificados nas competições estaduais de 2025, considerando o Ranking Nacional de Federações (RNF) de 2026.”

As vagas destinadas ao futebol alagoano serão definidas a partir do Campeonato Alagoano. Assim, o clube que obtiver a terceira melhor campanha da competição garantirá vaga na Copa do Brasil — o que confirma o Penedense como o quarto representante do Estado.

No Alagoano deste ano, o CRB foi campeão e dono da melhor campanha, enquanto o ASA ficou com o vice-campeonato. Ambos garantiram vaga direta por chegarem à final. O CSA, terceiro colocado, enfrentou o CSE, campeão da Copa Alagoas, em uma seletiva valendo a terceira vaga, e venceu por 1 a 0 no agregado.

Com a mudança na regra e a criação de uma nova vaga, o Penedense, quarto colocado, foi beneficiado e fará sua estreia na competição nacional.

O presidente do clube, Aerton Reis, comemorou o feito e agradeceu aos torcedores e parceiros. “A gente agradece a você, torcedor apaixonado, que sempre esteve conosco; a você parceiro da iniciativa privada que também acreditou no trabalho dessa diretoria; e a todos os diretores, a nossa gratidão. E agora é mais uma vez fazer história.”

Com a classificação, o Penedense projeta uma temporada histórica e uma vitrine inédita para o futebol do Baixo São Francisco.

