Festival de Música de Penedo abre inscrições para oficinas gratuitas

9 de outubro de 2025
Arquivo Femupe

As inscrições para as oficinas do Festival de Música de Penedo (FEMUPE) já estão abertas, e seguem até o próximo dia 19 de outubro. Todo o processo ocorre de forma on-line através do site do Festival, podendo os interessados optar por um workshop por turno.

 

De acordo com a coordenação do FEMUPE, serão 10 oficinas no turno da manhã e sete no turno da tarde, podendo cada interessado optar por uma em turnos diferentes. Todas as vagas são limitadas e gratuitas.

 

A 16ª Edição do Festival de Música de Penedo (FEMUPE) acontece entre os dias 23 e 25 de outubro, na histórica cidade do Baixo São Franscisco.

 

  • Oficinas no turno da manhã

 

– Cenografia Musical com Anderson Almeida;

– Clarineta com Paula Francinetti (RN);

– Flauta com Alexandre Andrade (Portugal);

– Percussão I com Roberta Valente;

– Saxofone com Kleber Dessoles (AL);

– Trombone Gilvando Azeitona (RN):

– Trompete com João Paulo (SE);

– Tuba e Bombardino com Taís Nascimento (RS);

– Violão com Alessandro Penezzi (SP);

– Violino com Débora Borges (AL)

 

  • Oficinas no turno da tarde

 

– Canto com Sabino Martemucci;

– Educação Musical com Cultura Popular com Nildo Verdelinho (RJ);

– Musicoterapia com Rodrigo Andrade;

– Orquestra de Cordas com Katarine Araújo (GO);

– Percussão II com Ualex Lima (Penedo) e Jair Mendes (França);

– Prática de Choro com Alexandre Ribeiro;

– Workshop MusiLibras – Música além do som Irton Mário Batmam (SP)

 

Para se inscrever basta clicar no link abaixo:

 

https://www.femupe.com/inscricoesoficinas

 

O Femupe é uma realização da Ufal, por meio do Centro de Musicologia de Penedo (Cemupe) e da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proexc) da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), sendo co-realizado pela Prefeitura de Penedo e o Sesc-Alagoas.

 

O Femupe tem patrocínio da Barkley Brazil e do Sebrae Alagoas, com apoio e parceira da Sociedade Montepio dos Artistas de Penedo e da Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Fundepes).

 

 

 

Por Roberto Miranda – Jornalista / Secom PMP

9 de outubro de 2025
