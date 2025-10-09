Penedo inicia campa Penedo inicia campanha de multivacinação no dia 13 de outubro

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Penedo dará início na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, a Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. A ação tem como objetivo principal atualizar a caderneta de vacinação.

A vacinação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município até o dia 31 de outubro. Além disso, haverá o Dia D de mobilização no sábado, 25 de outubro, com equipes de saúde em pontos estratégicos na cidade para facilitar o acesso das famílias à imunização.

A Secretaria de Saúde de Penedo ressalta que a campanha é fundamental para garantir que crianças e adolescentes estejam com todas as vacinas do calendário nacional em dia, protegendo não só os vacinados, mas também a comunidade em geral.

Os pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes, além de um documento de identificação.

A atualização da caderneta permite verificar quais doses ainda são necessárias ou se há vacinas atrasadas, o que é essencial para a prevenção de doenças como sarampo, caxumba, rubéola, poliomielite, hepatites, HPV e meningite.

A Campanha Nacional de Multivacinação é promovida anualmente pelo Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, com foco na ampliação da cobertura vacinal em todo o país.

Por Gabriela Flores – jornalista e social midia SMS