Luau 60+ encerra programação da Semana da Pessoa Idosa em Penedo

A Praça 12 de Abril recebeu na noite desta quinta-feira, 09, um público animado para o Lual 60+, evento que encerrou a programação da Semana da Pessoa Idosa em Penedo.

As atividades realizadas pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa foram abertas no Lar São José no dia 30 de outubro, todas em parceria com a Prefeitura de Penedo.

Em clima de confraternização e alegria, o espaço público situado na orla ribeirinha foi especialmente preparado para acolher idosos e idosas, com tendas e cadeiras para maior conforto da plateia.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos disponibilizou atendimentos, entre eles a Carteira do Idoso. Turmas da EJA municipal e grupos atendidos nos serviços da SEMASDH contaram com transporte ida e volta do Lual 60+.

A festa contou com oficina do Seu Artesão, a cargo de Jay Anderson Amorim, e também com apresentação de mulheres do grupo de canto do CRAS do Oiteiro, do Grupo Alegria de Viver (Ponta Mofina) e do Flores em Vozes, do CRAS do Barro Vermelho.

A Banda Municipal Maestro Jorge Nascimento também fez um desfile especial, evolução que antecedeu ao show de prêmios que teve a participação direta de membros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, do prefeito Ronaldo Lopes, da secretária Ana Teresa Lopes (SEMASDH), vereadores, população em geral e o secretário executivo de saúde, Guilherme Lopes.

Um divertido aulão de dança encerrou o Luau 60+ e a programação da semana dedicada à promoção do bem-estar, valorização e integração entre penedenses de diferentes faixas etárias, em especial acima de 60 anos.

Por Secom PMP